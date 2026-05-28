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¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”

El artista mexicano, recordado por interpretar icónicas baladas románticas, falleció a los 76 años tras enfrentar una dura enfermedad.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso”
¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” (Foto freepik)

El mundo de la música romántica se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido cantante mexicano que marcó a varias generaciones con sus baladas y canciones de amor.

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La noticia fue dada a conocer por su hija a través de redes sociales, donde compartió una emotiva despedida acompañada de una fotografía familiar del artista.

Música romántica de luto tras muerte de emblemático cantante mexicano
Música romántica de luto tras muerte de emblemático cantante mexicano (Foto freepik)

¿Quién es el cantante que falleció?

Se trata de Hilde Lara, reconocido cantante y fundador de Grupo Yndio, agrupación que se convirtió en una de las más emblemáticas de la balada romántica en México y América Latina.

El artista falleció el pasado 27 de mayo a los 76 años, según confirmó su hija mediante un mensaje publicado en redes sociales.

Hilde Lara alcanzó gran reconocimiento gracias a éxitos como Dame un beso y dime adiós y Herida de amor, canciones que lograron posicionarse como clásicos de la música romántica y acompañaron a millones de personas durante décadas.

Murió Hilde Lara, reconocido cantante mexicano de baladas románticas
Murió Hilde Lara, reconocido cantante mexicano de baladas románticas (Foto freepik)

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¿Cuál fue la causa de muerte de Hilde Lara?

De acuerdo con la información compartida por su familia, el cantante falleció debido a complicaciones relacionadas con un cáncer que le había sido diagnosticado desde 2023.

A través de las redes oficiales del artista, su hija compartió un extenso y emotivo mensaje en el que recordó el legado musical y humano de su padre.

“Como hija, me siento profundamente orgulloso del hombre que fue, de su lucha, fuerza, valentía, entereza, de su pasión y del cariño que tantas personas siempre le demostraron”, escribió.

Asimismo, destacó que la música del cantante seguirá viva a través de las personas que crecieron escuchando sus canciones y de quienes encontraron en ellas compañía en momentos importantes de sus vidas.

“Su voz acompañó historias, sentimientos, recuerdos y momentos importantes de muchísimas personas”, expresó.

La hija del artista también agradeció las muestras de cariño, mensajes y oraciones que recibió la familia durante los últimos años, mientras Hilde Lara enfrentaba la enfermedad.

Por su parte, Grupo Yndio también lamentó públicamente la muerte del cantante y recordó su enorme aporte a la música romántica.

“Se va un grande fundador de una de las agrupaciones románticas de México”, escribieron.

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