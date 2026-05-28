Murió Hilde Lara, reconocido cantante mexicano de baladas románticas

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”
El artista mexicano, recordado por interpretar icónicas baladas románticas, falleció a los 76 años tras enfrentar una dura enfermedad.
El mundo de la música romántica se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido cantante mexicano que marcó a varias generaciones con sus baladas y canciones de amor.
La noticia fue dada a conocer por su hija a través de redes sociales, donde compartió una emotiva despedida acompañada de una fotografía familiar del artista.
¿Quién es el cantante que falleció?
Se trata de Hilde Lara, reconocido cantante y fundador de Grupo Yndio, agrupación que se convirtió en una de las más emblemáticas de la balada romántica en México y América Latina.
El artista falleció el pasado 27 de mayo a los 76 años, según confirmó su hija mediante un mensaje publicado en redes sociales.
Hilde Lara alcanzó gran reconocimiento gracias a éxitos como Dame un beso y dime adiós y Herida de amor, canciones que lograron posicionarse como clásicos de la música romántica y acompañaron a millones de personas durante décadas.
¿Cuál fue la causa de muerte de Hilde Lara?
De acuerdo con la información compartida por su familia, el cantante falleció debido a complicaciones relacionadas con un cáncer que le había sido diagnosticado desde 2023.
A través de las redes oficiales del artista, su hija compartió un extenso y emotivo mensaje en el que recordó el legado musical y humano de su padre.
“Como hija, me siento profundamente orgulloso del hombre que fue, de su lucha, fuerza, valentía, entereza, de su pasión y del cariño que tantas personas siempre le demostraron”, escribió.
Asimismo, destacó que la música del cantante seguirá viva a través de las personas que crecieron escuchando sus canciones y de quienes encontraron en ellas compañía en momentos importantes de sus vidas.
“Su voz acompañó historias, sentimientos, recuerdos y momentos importantes de muchísimas personas”, expresó.
La hija del artista también agradeció las muestras de cariño, mensajes y oraciones que recibió la familia durante los últimos años, mientras Hilde Lara enfrentaba la enfermedad.
Por su parte, Grupo Yndio también lamentó públicamente la muerte del cantante y recordó su enorme aporte a la música romántica.
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“Se va un grande fundador de una de las agrupaciones románticas de México”, escribieron.