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Yina Calderón reaccionó a polémica entre Tebi Bernal y Alejandro Estrada: “Le quieren dañar el juego”

Yina Calderón reaccionó a la polémica entre Alejandro Estrada, Alexa y Tebi Bernal por el premio de La casa de los famosos Colombia

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yina Calderón reaccionó a polémica entre Tebi Bernal y Alejandro Estrada: “Le quieren dañar el juego”
Yina Calderón reaccionó a polémica entre Tebi Bernal y Alejandro Estrada: “Le quieren dañar el juego” (Foto Canal RCN)

Yina Calderón volvió a generar polémica en redes sociales luego de reaccionar a las recientes declaraciones de Yuli Ruiz sobre la relación entre Tebi Bernal y Alejandro Estrada dentro de La casa de los famosos Colombia.

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Con la gran final del reality cada vez más cerca, las tensiones entre los participantes y sus círculos cercanos siguen aumentando, especialmente alrededor del millonario premio de 400 millones de pesos.

Yina Calderón causó revuelo al hablar de Tebi y Alexa por el premio de Alejandro
Yina Calderón defendió a Alejandro Estrada y cuestionó a Alexa y Tebi en plena final (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre Tebi Bernal y Alejandro Estrada?

Durante una conversación con Manuela Gómez, Yuli Ruiz aseguró que Tebi Bernal habría insistido en varias ocasiones para que Alejandro Estrada aceptara dividir el premio en caso de convertirse en el ganador del programa.

Según Yuli, Tebi estaba “desesperado” intentando convencer al actor y no habría descansado hasta obtener una respuesta positiva.

La empresaria paisa aseguró que, desde su perspectiva, un verdadero amigo no debería ejercer presión sobre otro para comprometer parte de un premio que se ganó individualmente dentro de la competencia.

Además, Yuli afirmó que el equipo de trabajo de Alejandro Estrada habría publicado un comunicado aclarando que cualquier promesa relacionada con dividir el premio no tendría validez oficial y que se desligaban completamente de esas declaraciones.

Esto significaría que, si Alejandro llega a ganar el reality, no estaría obligado a entregar parte del dinero a nadie.

Yuli Ruiz cuestionó la amistad de Tebi Bernal y Alejandro Estrada
Yuli Ruiz cuestionó la amistad de Tebi Bernal y Alejandro Estrada (Foto Canal RCN)

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¿Qué respondió Yina Calderón tras declaración de Yuli Ruiz?

Tras viralizarse las declaraciones de Yuli Ruiz, Yina Calderón decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales.

La empresaria aseguró estar completamente de acuerdo con Yuli y defendió la postura del equipo de Alejandro Estrada, afirmando que el actor no tendría por qué compartir el dinero si resulta ganador del reality.

Asimismo, Yina compartió un video de una usuaria de TikTok que criticaba duramente tanto a Tebi Bernal como a Alexa Torrez, señalándolos de ser “malos amigos” por presuntamente querer quedarse con parte del premio.

En el video compartido por Yina, la usuaria incluso aseguraba que Alexa habría ingresado a la competencia para perjudicar el juego de Alejandro.

Finalmente, Yina Calderón reiteró públicamente su apoyo hacia Alejandro Estrada y aseguró que seguirá invitando a sus seguidores a votar por él en la gran final de La casa de los famosos Colombia.

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