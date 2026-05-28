Cantante conmociona por el increíble parecido de su voz con la de Yeison Jiménez

A casi cinco meses de la muerte de Yeison Jiménez, el artista sigue siendo recordado no solo por su familia, sino por sus seguidores, quienes lo recuerdan con cada canción y con cada melodía de sus éxitos.

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Sin duda, uno de los acontecimientos más duros que se ha vivido lo que va de este año, es la despedida de un joven talento que, tenía muchos sueños por cumplir y más por darle a sus seres amados.

Sin embargo, pensé a que su presencia no está, tampoco hay ausencia, porque su familia y amigos han hecho todo lo posible para que su legado siga más que vivo.

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Tras su partida, se conoció más sobre Sonia Restrepo, su esposa, quien acostumbraba a no exponerse en redes sociales, ni en medios, pero ahora, lo hace para que el recuerdo del cantante siga latente en la vida de quienes lo conocieron.

Por otro lado, sus seguidores no se quedan atrás, pues en tributo a Yeison, han salido a la luz voces que se parecen a la de él y eso tiene conmocionados a los artistas.

El impresionante parecido entre este cantante y Yeison Jiménez. (Foto/ Canal RCN)

¿Cuál es la voz del cantante que canta como Yeison Jiménez?

En redes sociales está circulando un video de un joven cantante, quien se ha robado las miradas de los internautas debido al gran parecido de su voz con la de Yeison Jiménez.

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Se trata de Andrés García, un artista que, con respeto al cantante y a sus fanáticos, ha interpretado sus éxitos, presumiendo la voz que tiene, por lo que es difícil que pase desapercibido.

¿La familia de Yeison Jiménez qué han dicho sobre la voz parecida del artista?

Se sabe que la banda de Yeison Jiménez está buscando un nuevo vocalista y en los últimos días han estado en ese proceso, por lo que en redes han salido a la luz varios cantantes que les gustaría hacer parte del proyecto.

Cantante se hace viral por su parecido vocal con Yeison Jiménez. (Foto/ Canal RCN)

Por su lado, Andrés ya tendría el visto bueno no solo de la familia de Yeison Jiménez, sino del mismo cantante, ya que él subió una historia con el artista, diciendo que él le brindó su apoyo.

En el clip se ve que Yeison le firma su instrumento musical, respondiendo a las críticas que le han hecho por cantar temas del artista.