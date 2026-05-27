Nataly Umaña sacude las redes al pronunciarse directamente sobre Alejandro Estrada

A través de redes sociales se formó un gran revuelo luego de que Nataly Umaña se refiriera a Alejandro Estrada a través de sus redes sociales.

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Precisamente, el actor la mencionó en La casa de los famosos Colombia en días pasados y sin duda, esto generó reacciones, porque él dijo que su juego en la competencia era la forma de cerrar el telón de lo que había ocurrido entre ellos.

Además, le deseó que ojalá ella estuviera bien y también reveló que no la culpa de nada, porque él, al estar en el mismo sitio en que Nataly estuvo, pudo aprender muchas cosas, así mismo, reveló que todavía están en contacto y que se pueden sentar a hablar sin problema.

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Alejandro dijo que su ex sigue significando mucho en su vida, justo por los aprendizajes que tuvo con ella, y sabe que, de parte de Umaña, también es así.

Por su lado, Nataly no se quedó callada y respondió a un comentario en donde la nombraron a Alejandro, sorprendiendo con su respuesta.

Nataly Umaña causó revuelo con mensaje sobre Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué dijo Nataly Umaña sobre Alejandro Estrada?

A través de una publicación que hizo Nataly Umaña en su cuenta de Instagram, hablando sobre la capacidad de entender los mensajes que dejan las personas, recibió un comentario de una internauta, quien le mencionó a Alejandro Estrada.

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“Solo quiero ver tu cara cuando Alejo gane la casa de los famosos”, comentaron.

El mensaje causó varias reacciones, entre ellas la de Nataly Umaña, quien, con su respuesta, sacudió las redes, porque nadie esperaba lo que reveló.

“Pues de felicidad, yo siempre voy a alegrarme por las cosas bonitas que les pasa a las personas y más si son importantes en mi vida”.

Nataly Umaña hizo inesperada revelación sobre Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué más dijo Alejandro Estrada de Nataly Umaña?

Luego del comentario de Nataly Umaña en su Instagram, los usuarios de esa red sociales destacaron la madurez y la evolución que han tenido los actores tras la polémica manera en al que terminaron su relación.

Por eso mismo, destacaron que Alejandro Estrada ha hablado bien de ella y, de hecho, durante el último brunch, él dijo que las mujeres siempre son las que salen mal en los shippeos, pues él confesó que mientras su ex fue eliminada en la primera temporada, Melfi llegó a la final.

Así mismo, puso le ejemplo de Alexa Torrex y Mariana Zapata, diciendo que a las mujeres se les juzga mas que a los hombres.