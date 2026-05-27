Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nataly Umaña sacude las redes al pronunciarse directamente sobre Alejandro Estrada

Nataly Umaña causó revuelo en redes al pronunciarse sobre Alejandro Estrada, revelando lo que el significa ahora para su vida.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Nataly Umaña hizo inesperada revelación sobre Alejandro Estrada
Nataly Umaña sacude redes al pronunciarse sobre Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN)

A través de redes sociales se formó un gran revuelo luego de que Nataly Umaña se refiriera a Alejandro Estrada a través de sus redes sociales.

Artículos relacionados

Precisamente, el actor la mencionó en La casa de los famosos Colombia en días pasados y sin duda, esto generó reacciones, porque él dijo que su juego en la competencia era la forma de cerrar el telón de lo que había ocurrido entre ellos.

Además, le deseó que ojalá ella estuviera bien y también reveló que no la culpa de nada, porque él, al estar en el mismo sitio en que Nataly estuvo, pudo aprender muchas cosas, así mismo, reveló que todavía están en contacto y que se pueden sentar a hablar sin problema.

Artículos relacionados

Alejandro dijo que su ex sigue significando mucho en su vida, justo por los aprendizajes que tuvo con ella, y sabe que, de parte de Umaña, también es así.

Por su lado, Nataly no se quedó callada y respondió a un comentario en donde la nombraron a Alejandro, sorprendiendo con su respuesta.

Nataly Umaña sacude redes al pronunciarse sobre Alejandro Estrada
Nataly Umaña causó revuelo con mensaje sobre Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué dijo Nataly Umaña sobre Alejandro Estrada?

A través de una publicación que hizo Nataly Umaña en su cuenta de Instagram, hablando sobre la capacidad de entender los mensajes que dejan las personas, recibió un comentario de una internauta, quien le mencionó a Alejandro Estrada.

Artículos relacionados

“Solo quiero ver tu cara cuando Alejo gane la casa de los famosos”, comentaron.

El mensaje causó varias reacciones, entre ellas la de Nataly Umaña, quien, con su respuesta, sacudió las redes, porque nadie esperaba lo que reveló.

“Pues de felicidad, yo siempre voy a alegrarme por las cosas bonitas que les pasa a las personas y más si son importantes en mi vida”.

Nataly Umaña causó revuelo con mensaje sobre Alejandro Estrada
Nataly Umaña hizo inesperada revelación sobre Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué más dijo Alejandro Estrada de Nataly Umaña?

Luego del comentario de Nataly Umaña en su Instagram, los usuarios de esa red sociales destacaron la madurez y la evolución que han tenido los actores tras la polémica manera en al que terminaron su relación.

Por eso mismo, destacaron que Alejandro Estrada ha hablado bien de ella y, de hecho, durante el último brunch, él dijo que las mujeres siempre son las que salen mal en los shippeos, pues él confesó que mientras su ex fue eliminada en la primera temporada, Melfi llegó a la final.

Así mismo, puso le ejemplo de Alexa Torrex y Mariana Zapata, diciendo que a las mujeres se les juzga mas que a los hombres.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W reaccionó a críticas por borrarse los tatuajes de Legarda: “fui inmadura” Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W arremetió contra críticas por borrarse los tatuajes de Legarda: “fui inmadura”

La influencer habló sobre los comentarios que recibió tras compartir que está eliminando varios tatuajes y aseguró que muchos fueron decisiones tomadas desde la inmadurez.

Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Equipo de Tebi Bernal expuso grave denuncia en redes sociales: esto dice el comunicado

El equipo y familiares de Tebi Bernal revelaron evidencias de la delicada situación que atraviesan debido a su participación en La casa de los famosos Colombia.

La Liendra y Aida Victoria Merlano tuvieron enfrentamiento en redes sociales Aída Victoria Merlano

La Liendra y Aida Victoria Merlano tuvieron enfrentamiento en redes sociales: ¿qué pasó?

La Liendra y Aida Victoria Merlano protagonizaron un intercambio de palabras que causó revuelo en redes sociales.

Lo más superlike

Muere actor de Emily in Paris tras enfrentar una grave enfermedad Viral

¡Luto en la televisión! Falleció reconocido actor de Emily in Paris tras dolorosa enfermedad

El actor, recordado por su participación en las últimas temporadas de la exitosa serie de Netflix, falleció luego de enfrentar una compleja enfermedad.

Alejandro Estrada confrontó a Tebi Bernal Alejandro Estrada

Alejandro Estrada paró a Tebi Bernal tras sus diferencias en La casa de los famosos: así reaccionó

Eduardo Zapien reveló que fue diagnosticado con enfermedad renal poliquística Influencers

Reconocido influencer fue diagnosticado con extraña enfermedad: ¿qué es la renal poliquística?

Karol G ganó dos premios en los AMAs 2026 y su look se llevó todas las miradas Karol G

Karol G triunfó en los AMAs 2026, pero su look terminó desatando críticas en redes, ¿por qué?

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?