Yaya Muñoz destapó lo que piensa de Tebi y lanzó fuerte mensaje a Alexa Torrex: “Te usó”

Yaya Muñoz continúa posicionándose en el centro de la conversación digital. En esta ocasión, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia llamó la atención al dedicar un contundente mensaje a Alexa Torrex.

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¿Qué pasó entre Yaya Muñoz y Alexa Torrex?

La tensión entre Yaya Muñoz y Alexa Torrex volvió a tomar fuerza luego de una transmisión en vivo en la que ambas hablaron del shippeo con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

El intercambio de comentarios se dio semanas después de que Alexa saliera del reality y coincidiera en una entrevista con Yaya. En redes destacan que el principal motivo del conflicto tiene relación con el vínculo que Yaya y Tebi habrían tenido hace un tiempo.

Según se conoció dentro del programa, ambos compartieron una cercanía durante varios meses, situación que volvió a mencionarse cuando Tebi inició un acercamiento sentimental con Alexa dentro de la competencia.

En redes recuerdan la historia entre Yaya Muñoz y Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)

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Durante la transmisión, Yaya le entregó a Alexa un paquete de tostadas y le dijo que esperaba que así dejara de ser “migajera”, comentario que generó reacciones entre los internautas.

Alexa, por su parte, respondió entregándole unos zapatos a Yaya con el fin de que pedirle que pusiera en su lugar. Así mismo, aprovechó para afirmar que ella seguía comparándose constantemente con su historia junto a Tebi.

¿Qué mensaje le envió Yaya Muñoz a Alexa Torrex sobre Tebi?

En una conversación posterior, Yaya volvió a referirse a Alexa Torrex y sostuvo que, desde el inicio, ella le había advertido que Tebi estaba actuando estratégicamente dentro del reality.

Yaya Muñoz envió contundente mensaje a Alexa Torrex sobre Tebi Bernal / (Foto del Canal RCN)

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Según sus declaraciones, la actitud indiferente que Tebi ha tenido desde que Alexa decidió ser jefa de campaña de Alejandro Estrada, habrían confirmado lo que ella venía diciendo desde hace varias semanas.

“Tebi te usó, Tebi jugó”, expresó.

Además, afirmó que Alexa terminó afectando su participación por involucrarse emocionalmente en medio de la competencia. Sin embargo, también reconoció que la creadora de contenido logró darse cuenta de la situación tras salir del reality.

Las declaraciones de Yaya generaron conversación en redes, especialmente porque el programa se encuentra en su recta final y llegará a su fin el 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN. No te lo pierdas.