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Marilyn Patiño lanzó advertencia a Johanna Fadul y habló de acciones legales

Marilyn Patiño le pidió a Johanna Fadul la retractación publica o d lo contraria, procederá legalmente en su contra.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Marilyn Patiño pidió retractación pública a Johanna Fadul
Marilyn Patiño reaccionó contra Johanna Fadul y pidió retractación pública. (Foto/ Canal RCN)

Marilyn Patiño vuelve a generar controversia en redes luego de aparecer haciéndole una advertencia a Johanna Fadul, con respecto a la última polémica que protagonizaron en días pasados.

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El revuelo se generó entre las dos exparticipantes, luego de que Mariana Zapata mencionara el supuesto beso de ella en el confesionario en La casa de los famosos Colombia, por lo que Marilyn Patiño salió a desmentir que ella fue quien dijo eso.

Por su lado, Johanna Fadul también está involucrada en el tema, ya que, según ella, su excompañera fue quien le dijo a través de una llamada que ella había visto el supuesto beso de la influenciadora y Juanda Caribe.

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De hecho, sobre ese presunto beso se había hablado desde meses pasados, pero volvió a ser un tema de discordia recientemente, por lo que Patiño dijo que tomaría acciones legales para que no se manche su buen nombre.

¿Qué dijo Marilyn Patiño al hacerle una advertencia a Johanna Fadul?

En las últimas horas, ha circulado un video de Marilyn Patiño con un comunicado por parte de la firma que la representa, en donde ella le hace un llamado a Johanna Fadul, para que “se retracte” de lo dicho anteriormente.

Marilyn Patiño reaccionó contra Johanna Fadul y pidió retractación pública
Marilyn Patiño habló de demanda tras polémica con Johanna Fadul. (Foto/ Canal RCN)

De acuerdo con las palabras de la actriz, habría un proceso por injuria y calumnia y por eso pide que le hagan llegar ese llamado a través de sus seguidores, para que a través de las mismas redes hable sobre el tema o de lo contrario, continuarán las medidas legales.

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Además del video, Marilyn compartió el comunicado a la opinión pública en donde se dice que, tras las supuestas afirmaciones que hizo Johanna, Patiño ha recibido fuertes mensajes en su contra y por eso le piden la retractación pública.

¿Cuál fue la polémica entre Johanna Fadul y Marilyn Patiño?

Johanna Fadul reveló en sus historias de Instagram que, ella no es mentirosa y que Marilyn Patiño supuestamente sí le habría dicho en una llamada que Mariana Zapata y Juanda Caribe se dieron un beso en La casa de los famosos.

Marilyn Patiño habló de demanda tras polémica con Johanna Fadul
Marilyn Patiño pidió retractación pública a Johanna Fadul. (Foto/ Canal RCN)

La expulsada de la competencia mencionó que, su excompañera se lo dijo pro llamada y por eso no tendría pruebas, peor Marilyn dice que nones cierto, que ella sí vio quiénes se dieron un beso, pero no son los mencionados y que solo ella sabe quiénes fueron.

Hasta el momento, queda esperar cuál es el comunicado de Johanna, quizá podría pronunciarse sobre el tema en el transcurso del día.

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