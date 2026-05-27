Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marlon Solórzano en el ojo del huracán por expresar su apoyo a Tebi Bernal: "ha sido un estratega"

Marlon Solórzano expresó abiertamente las razones por las que considera que el ganador debe ser Tebi Bernal.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Marlon Solórzano en Buen día Colombia y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Marlon Solórzano fue criticado por apoyar a Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

En medio de la recta final de La casa de los famosos Colombia, seguidores del formato no paran de expresar su apoyo hacia el finalista que desean que se convierta en el ganador de esta tercera temporada. Incluso, exparticipantes del formato, también se han unido a la conversación para revelar a su favorito.

Artículos relacionados

¿Cuál es el participante al que Marlon Solórzano está apoyando en La casa de los famosos Colombia?

Uno de ellos es Marlon Solórzano, quien en las últimas horas reapareció en su cuenta de Instagram, para mostrar su completo respaldo a uno de los cuatro finalistas de esta tercera edición del reality de convivencia del Canal RCN.

Artículos relacionados

"Hablemos algo cierto, ahora sí se los voy a decir con toda la verdad, todos ellos tienen muy buenos méritos porque llegaron a la final, hicieron muy buen juego. tuvieron las estrategias que tuvieron que tener, pero mi apoyo total es para este señor, Tebi Bernal", señaló Solórzano.

Artículos relacionados

De acuerdo con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, tiene argumentos de sobra para apoyar al antioqueño, pues según lo comentó, Tebi ha sido un gran amigo suyo, además, resaltó el excelente desempeño que ha tenido a lo largo de su participación.

"Ha hecho excelente juego, ha sido estratega, ha aguantado muchas cosas, yo si siento que a él le gusta Alexa, también está muy confundido con lo que puede estar pasando afuera con su ex", agregó Marlon.

Marlon Solórzano en La casa de los famosos Colombia.
Marlon Solórzano confirmó su apoyo a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Marlon Solórzano está en el ojo de huracán tras dar su opinión sobre La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, el creador de contenido y modelo fitness, aseguró que, en su momento, Tebi le hizo saber que se sentía preocupado por varios temas, como la ans1edad, el estrés y el encierro, confesión que, de acuerdo con las palabras de Marlon, no solo lo hacen un gran ser humano sino también un gran jugador.

Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Marlon Solórzano le expresó su apoyo a Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

Por ahora, seguidores de Tebi Bernal, Alejandro Estrada, Juanda Caribe y Valentino Lázaro, continúan enfocados y uniendo fuerzas para votar por su favorito, pues este viernes 29 de mayo, Colombia conocerá el ganador de esta tercera temporada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

José Rodríguez presentó a su nueva pareja José Rodríguez

José Rodríguez, ex de Yaya Muñoz, presentó a su nueva pareja con romántico beso

José Rodríguez, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, mostró por primera vez a su novia tras Yaya Muñoz.

Cambio de imagen Valeria Aguilar. Talento nacional

Valeria Aguilar impactó con su cambio de imagen y sorprendió a sus seguidores: “Ni se nota”

Valeria Aguilar mostró un cambio de imagen inesperado que desató comentarios y mantuvo a sus seguidores atentos en redes sociales.

Mamá de Alexa Torrex tuvo inesperado gesto con Tebi Bernal La casa de los famosos

Mamá de Alexa Torrex tuvo inesperado gesto con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia

Mamá Recocha llamó la atención al enviar un inesperado regalo a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Manuela Gómez se pronunció sobre Alejandro Estrada La casa de los famosos

Manuela Gómez fue clara al revelar su opinión sobre Alejandro Estrada como finalista

Manuela Gómez re refirió a la final de La casa de los famosos Colombia y dio su opinión sobre Alejandro Estrada.

Falleció el futbolista Victor Udoh Viral

¡Luto en el fútbol! Falleció reconocido jugador a los 21 años en extrañas circunstancias

Eduardo Zapien reveló que fue diagnosticado con enfermedad renal poliquística Influencers

Reconocido influencer fue diagnosticado con extraña enfermedad: ¿qué es la renal poliquística?

Karol G ganó dos premios en los AMAs 2026 y su look se llevó todas las miradas Karol G

Karol G triunfó en los AMAs 2026, pero su look terminó desatando críticas en redes, ¿por qué?

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?