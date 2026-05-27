Marlon Solórzano en el ojo del huracán por expresar su apoyo a Tebi Bernal: "ha sido un estratega"

En medio de la recta final de La casa de los famosos Colombia, seguidores del formato no paran de expresar su apoyo hacia el finalista que desean que se convierta en el ganador de esta tercera temporada. Incluso, exparticipantes del formato, también se han unido a la conversación para revelar a su favorito.

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¿Cuál es el participante al que Marlon Solórzano está apoyando en La casa de los famosos Colombia?

Uno de ellos es Marlon Solórzano, quien en las últimas horas reapareció en su cuenta de Instagram, para mostrar su completo respaldo a uno de los cuatro finalistas de esta tercera edición del reality de convivencia del Canal RCN.

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"Hablemos algo cierto, ahora sí se los voy a decir con toda la verdad, todos ellos tienen muy buenos méritos porque llegaron a la final, hicieron muy buen juego. tuvieron las estrategias que tuvieron que tener, pero mi apoyo total es para este señor, Tebi Bernal", señaló Solórzano.

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De acuerdo con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, tiene argumentos de sobra para apoyar al antioqueño, pues según lo comentó, Tebi ha sido un gran amigo suyo, además, resaltó el excelente desempeño que ha tenido a lo largo de su participación.

"Ha hecho excelente juego, ha sido estratega, ha aguantado muchas cosas, yo si siento que a él le gusta Alexa, también está muy confundido con lo que puede estar pasando afuera con su ex", agregó Marlon.

Marlon Solórzano confirmó su apoyo a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Marlon Solórzano está en el ojo de huracán tras dar su opinión sobre La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, el creador de contenido y modelo fitness, aseguró que, en su momento, Tebi le hizo saber que se sentía preocupado por varios temas, como la ans1edad, el estrés y el encierro, confesión que, de acuerdo con las palabras de Marlon, no solo lo hacen un gran ser humano sino también un gran jugador.

Marlon Solórzano le expresó su apoyo a Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

Por ahora, seguidores de Tebi Bernal, Alejandro Estrada, Juanda Caribe y Valentino Lázaro, continúan enfocados y uniendo fuerzas para votar por su favorito, pues este viernes 29 de mayo, Colombia conocerá el ganador de esta tercera temporada.