Yuli Ruiz generó controversia al revelar a quien apoyará en la final de La casa de los famosos: "sin rencores"

La recta final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sigue siendo tema de conversación en redes sociales, pues, como era de esperarse, varios exparticipantes han llamado la atención al declararle su apoyo a los cuatro finalistas que llegarán a la final.

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¿A quién apoyará Yuli Ruiz en la gran final de La casa de los famosos Colombia?

Una de las exparticipantes que se sumó a la conversación y expresó su apoyo a uno de los competidores, fue Yuli Ruiz, quien reveló abiertamente el nombre de la persona que quiere que sea el ganador de esta tercera edición.

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"Dentro de la casa viví momentos buenos, momentos difíciles y también tomé decisiones según lo que sentía en cada etapa de la experiencia. Nunca me he arrepentido de priorizarme ni de alejarme cuando sentí que era lo correcto para mí", fueron las palabras que escribió la modelo.

De acuerdo con la exhabitante de la casa más famosa del país, una cosa es poner límites y otra muy distinta vivir desde el resentimiento.

¿Yuli Ruiz apoyará a Alejandro Estrada en la final de La casa de los famosos Colombia?

Luego de recordar lo que fue su paso por La casa de los famosos Colombia, la antioqueña dio a conocer de una vez por todas que le dará su apoyo a Alejandro Estrada, uno de los hombres que espera poder llevarse los 400 millones de pesos.

Yuli Ruiz sorprendió al revelar a quién apoyará en la final de La casa de los famosos Colombia. Foto Canal RCN.

"La final ya llegó y, de todos los participantes que quedan, Alejandro es la única persona que más allá de las diferencias que tuvimos, compartí momentos lindos dentro de esta experiencia. Por eso he decidido apoyarlo en esta recta final", señaló.

Según lo comentó Ruiz, aunque su relación con Alejandro no fue perfecta y ambos no piensen igual, el actor es el único finalista que con el que logró establecer un vínculo muy cercano al interior de la competencia.

Además de reiterar su apoyo al cucuteño, Yuli también quiso dejar claro que respeta a todos aquellos que tengan un punto de vista diferente o quiera respaldar a otra persona, pues esta decisión la tomó con tranquilidad y sin rencor.

Yuli Ruiz dio a conocer que apoyará a Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

Finalmente, la empresaria y creadora de contenido paisa, culminó sus palabras mostrando su total agradecimiento hacia quienes la han acompañado siempre, incluso cuando sus decisiones no son las más "populares".