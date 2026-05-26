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Reconocido influencer fue encontrado sin vida en su hogar a los 22 años: revelan causa de muerte

El creador de contenido brasileño fue hallado sin signos vitales dentro de su vivienda y la revelación de su causa de muerte conmocionó a sus seguidores.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Hallan sin vida a famoso influencer fitness de 22 años y revelan qué le pasó
Hallan sin vida a famoso influencer fitness de 22 años y revelan qué le pasó (Foto freepik)

El mundo fitness y las redes sociales se encuentran de luto tras conocerse la muerte de un reconocido influencer brasileño de tan solo 22 años, quien fue hallado sin vida dentro de su vivienda el pasado 23 de mayo.

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La noticia generó conmoción entre sus seguidores y otros creadores de contenido, quienes comenzaron a despedirlo con mensajes de tristeza y homenaje en redes sociales.

“Hoy hemos perdido mucho más que un atleta talentoso y dedicado, con un futuro brillante por delante. Perdimos a un 'influencer' deportivo que inspiró a miles de jóvenes diariamente con su energía, disciplina y autenticidad”, escribieron en redes

¿Quién era el influencer que falleció a los 22 años?

Se trata de Gabriel Ganley, creador de contenido enfocado en fisicoculturismo, entrenamiento físico y rutinas extremas de musculación.

El joven acumulaba más de dos millones de seguidores en sus plataformas digitales, donde compartía contenido relacionado con ejercicio, alimentación, disciplina física y transformación corporal.

Según reportaron medios internacionales de Brasil, uno de sus amigos fue quien encontró al influencer inconsciente en el suelo de la cocina de su casa.

De acuerdo con la información revelada, Gabriel ya no presentaba signos vitales cuando fue hallado.

Además, personas cercanas aseguraron que familiares y amigos habían perdido comunicación con él aproximadamente dos días antes del trágico hallazgo.

Gabriel Ganley, influencer de fisicoculturismo, murió a los 22 años
Gabriel Ganley, influencer de fisicoculturismo, murió a los 22 años y su caso conmociona las redes (Foto freepik)

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¿Cuál fue la causa de muerte de Gabriel Ganley?

Según información difundida en redes sociales y medios brasileños, el certificado de defunción del influencer reveló que la causa de muerte fue una cardiomiopatía hipertrófica.

Esta enfermedad cardíaca provoca el engrosamiento del músculo del corazón y puede desencadenar complicaciones graves, incluida la muerte súbita.

Inicialmente existieron rumores relacionados con un posible episodio de hipoglucemia, pero posteriormente los informes médicos habrían confirmado que el problema cardíaco fue el causante del fallecimiento.

Especialistas señalan que esta condición suele tener origen genético, aunque también explican que ciertos hábitos extremos podrían agravar el cuadro clínico.

Tras conocerse la noticia, muchos usuarios en redes sociales comenzaron a debatir sobre los riesgos asociados a prácticas extremas dentro del mundo fitness.

Gabriel Ganley era conocido por compartir contenido relacionado con entrenamientos intensos, ayunos prolongados, dietas estrictas y el uso de suplementos y sustancias relacionadas con el fisicoculturismo.

Gabriel Ganley fue hallado sin signos vitales dentro de su vivienda
Gabriel Ganley fue hallado sin signos vitales dentro de su vivienda (Foto Freepik)
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