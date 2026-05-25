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Los memes y reacciones que dejó la convocatoria de Colombia al Mundial 2026

La convocatoria de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026 provocó opiniones divididas en redes sociales: "Hay con qué".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Memes a la convocatoria de la Selección Colombia
La convocatoria de la Selección Colombia dejó diferentes reacciones. (Fotos AFP)

Este 25 de mayo se conocieron los 26 futbolistas que representarán a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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¿Cuál fue la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026?

La lista de convocados de Colombia para el Mundial de 2026 generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

El técnico argentino se decantó por una nómina de jugadores habituales en su proceso de Eliminatorias al Mundial, quedando de la siguiente manera:

  • Arqueros: Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina.
  • Defensas: Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado.
  • Mediocampistas: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Jaminton Campaz.
  • Delanteros: Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Carlos Gómez y Jhon Córdoba.

En esta convocatoria las sorpresas fueron jugadores como Juan Camilo "Cucho" Hernández y Willer Ditta y las grandes ausencias fueron Rafael Santos Borré y Kevin Mier.

Como era de esperarse los memes no se hicieron esperar en redes sociales y también diversos comentarios al respecto.

Selección Colombia
Reacciones y memes a la convocatoria de Colombia. (Foto Charly Triballeau / AFP)

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¿Qué reacciones dejó la convocatoria de la Selección Colombia al Mundial 2026?

Las redes sociales estalalron tras conocerse los nombres citados por Néstor Lorenzo, entre celebraciones, críticas y mucho humor, los aficionados convirtieron la convocatoria en uno de los temas más comentados del día.

Apenas se conocieron los nombres, miles de usuarios acudieron a plataformas como X, Facebook e Instagram para expresar su opinión sobre las decisiones del entrenador argentino.

Mientras algunos destacaron la presencia de figuras consolidadas que liderarán a la Tricolor en la cita mundialista, otros cuestionaron ciertas ausencias que para muchos merecían un lugar en la lista definitiva.

Uno de los más aplaudidos por los hinchas fue James Rodríguez, capitán de la tricolor, quien disputará su tercer Mundial con Colombia siendo el máximo goleador de la selección en esta competición y con ganas de terminar su carrera por todo lo alto.

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