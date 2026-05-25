El mundo de la actuación se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de reconocida actriz que dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional en la que tuvo la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo artístico.

Por su parte, la noticia ha generado una gran variedad de comentarios por parte de los internautas tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de la actriz, quien tuvo la oportunidad de participar en varias producciones.

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¿Quién fue la reconocida actriz que falleció en las últimas horas?

El nombre de Teresa Berrios Tapia se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

Así se confirmó el desafortunado fallecimiento de la reconocida actriz. | Foto: Canal RCN

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial a través de la cuenta oficial de Instagram de ‘Somos Chile Actores’ en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 160 mil seguidores, en la que expresaron las siguientes palabras:

“Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestra querida compañera, la actriz Teresa Berrios Tapia. Con más de cien años de vida, Teresa fue una de las artistas más longevas de nuestra organización”, agregó ‘Somos Chile Actores’ en la descripción de la publicación.

Aunque por el momento no se ha confirmado con exactitud cuál fue la causa de la muerte de la reconocida actriz, se evidencia que murió a sus 103 años, siendo recordada por su gran habilidad en el campo artístico.

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¿En qué producciones participó la reconocida actriz a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

Es clave mencionar que Teresa Berrios tuvo la oportunidad en dejar un importante legado en la industria de la televisión chilena, pues, se convirtió en una de las pioneras de la actuación en este país.

¿Quién fue la reconocida actriz que falleció en las últimas horas? | Foto: Freepik

Así también, Teresa tuvo la oportunidad de participar en importantes producciones a lo largo de su amplia trayectoria profesional y en las que más se destacó, según Somos Chile Actores, fue en: