Paciente de la misma clínica de Yulixa Toloza contó cómo supo que había muerto

Cindy Carvajal, paciente que se encontraba en la misma clínica clandestina el día en que murió Yulixa Toloza, reveló cómo se enteró del fallecimiento de la mujer de 52 años, pues aunque estuvo en el lugar mientras ocurrían los hechos y presenció parte de la tensión dentro del establecimiento, no supo en ese momento que la mujer había muerto.

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¿Cómo se enteró Cindy Carvajal de que Yulixa Toloza había fallecido?

En diálogo con el periodista Rafael Poveda en su pódcast Más allá del silencio, Cindy Carvajal comentó que, aunque presenció parte de la tensión que generó el caso de Yulixa Toloza al estar a pocos centímetros de ella y del personal de la clínica clandestina, no prestó mayor atención a lo que ocurría, por lo que solo tiempo después entendió la gravedad de la situación.

El 19 de mayo se confirmó el fallecimiento de Yulixa Toloza / (Foto del Canal RCN)

Carvajal explicó que se enteró de lo sucedido cuando ingresó a redes sociales y vio el cubrimiento que los medios de comunicación estaban realizando sobre el caso y la muerte de la mujer.

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“Me enteré de lo de ella por las redes, porque siempre salían noticias de ella, me mostraban a mí cuando estaba en la ventana, cuando me sacaron en la ambulancia, o sea, siempre he tenido la noticia por las redes”.

Lo cierto es que mientras avanzan las investigaciones sobre el caso, el relato de Cindy Carvajal permitió conocer a la opinión pública cómo se vivieron los momentos de tensión dentro de la clínica clandestina el día en que murió Yulixa Toloza.

¿Cómo reaccionó Cindy Carvajal al enterarse de la muerte de Yulixa Toloza?

Así mismo, Cindy Carvajal también habló sobre el impacto que le generó conocer la desaparición y posterior muerte de Yulixa Toloza. Según contó, la noticia la afectó profundamente, pues estuvo a pocos centímetros de ella mientras todo ocurría, sin imaginar que horas después sería hallada sin vida.

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Además aseguró que sintió alivio por haber sobrevivido a la intervención realizada en la clínica clandestina.

“Le di gracias a Dios. Me doy cuenta de que soy una bendecida, afortunada, que Dios me ama mucho, porque yo hubiese podido ser una víctima más… Sí fui víctima, pero no con un final tan trágico como el de ella”.