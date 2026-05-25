Sara Corrales cautivó al mostrar el rostro de su bebé, ¿qué beneficios tiene que duerma en su pecho?

Sara Corralesvolvió a enternecer a sus millones de seguidores luego de compartir un nuevo momento junto a su bebé en redes sociales.

La actriz publicó un corto video en sus historias de Instagram en el que dejó ver parte de la nueva etapa que está viviendo tras el nacimiento de su hija Mila.

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¿Qué mostró Sara Corrales junto a su bebé Mila?

Desde que la pequeña nació el pasado 17 de mayo, Sara Corrales ha compartido diferentes momentos relacionados con su maternidad y varias experiencias junto a su bebé.

En esta ocasión, la actriz apareció disfrutando de un momento junto a su hija de apenas una semana de nacida. En el video se observa a Sara Corrales sosteniendo a la bebé sobre su pecho mientras mantenía los ojos cerrados.

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Por su parte, la pequeña Mila aparece abrazando a su madre mientras permanecía despierta y con sus ojos abiertos. Sin duda, la imagen generó una ola de ternura entre los seguidores de la actriz.

Sara Corrales derritió redes al mostrar tierno momento piel con piel junto a su bebé Mila. (Foto: AFP)

Además de volver a mostrar el rostro de su hija, Sara Corrales también aprovechó la publicación para hablar sobre algunos de los beneficios que, según explicó, tiene la práctica de contacto “piel con piel” con los recién nacidos.

¿Qué beneficios mencionó Sara Corrales sobre el contacto “piel con piel”?

La actriz compartió una lista en la que mencionó diferentes aspectos positivos relacionados con este momento entre madre e hija.

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En sus historias de Instagram, Sara Corrales explicó algunos de los beneficios que, según indicó, tiene el contacto con los bebés durante sus primeros días de vida.

Entre los puntos que compartió, señaló que esta práctica ayuda a regular la temperatura del bebé, disminuir el llanto y el estrés, además de fortalecer el vínculo emocional entre la madre y el recién nacido.

Sara Corrales derritió redes al mostrar tierno momento piel con piel junto a su bebé Mila. (Foto: AFP)

Asimismo, mencionó que favorece la lactancia materna, regula la respiración y el ritmo cardíaco del bebé y también contribuye al desarrollo neurológico y emocional.

La actriz también indicó que el contacto “piel con piel” aumenta la oxitocina materna, disminuye el riesgo de depresión posparto, mejora el sueño del bebé y fortalece el sistema inmune.