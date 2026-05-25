Fredy Guarín causó furor tras romántico comentario a foto de Andreina Fiallo, ¿confirmó romance?

Un nuevo comentario de Fredy Guarín a su exesposa Andreina Fiallo volvió a generar especulaciones sobre una supuesta reconciliación, tras casi una década de separados.

Recientemente, el exfutbolista y la empresaria han estado en medio de la conversación luego de varias reacciones que han tenido a publicaciones en redes sociales.

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¿Qué comentario hizo Fredy Guarín a Andreina Fiallo que avivó los rumores?

Recientemente, Andreina Fiallo compartió una serie de imágenes en las que mostró diferentes fotografías tipo selfie. En varias de ellas se le ve luciendo su outfit y también aparecen imágenes en las que sostiene un helado y un café.

En una de las fotografías, Andreina llamó la atención al mostrar una imagen, en la que dejó ver su rostro sin una gota de maquillaje por lo que la publicación no solo llamó la atención de los usuarios, sino también de Fredy Guarín quien comentó de inmediato:

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“La última foto” y además “Ahí atrás de esa mirada 🙏🏾😍🙏🏾”, escribió el deportista colombiano generando ola de reacciones.

El comentario del exfutbolista causó revuelo nuevamente en redes sociales, donde varios usuarios empezaron a especular que Fredy Guarín ya habría hecho oficial su reconciliación con la madre de sus dos hijos.

Andreina Fiallo publicó tiernas fotos y Fredy Guarín no ocultó lo que siente. (Foto: AFP)

Pues en las recientes imágenes que ambos han compartido, algunos usuarios también han notado una mirada diferente en sus fotografías y aseguran que se les ve más felices, aumentando así las especulaciones sobre una posible cercanía.

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Como bien se conoce, la pareja se separó hace casi una década. El futbolista hizo pública la ruptura a través de sus redes sociales, anunciando el fin de su matrimonio después de atravesar una crisis que venía desde el año 2016.

¿Por qué surgieron los rumores de reconciliación entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

Los rumores comenzaron a surgir luego de la fiesta de 15 años de la hija que tienen en común. Después del evento empezaron a circular imágenes en las que, según usuarios en redes sociales, se les veía una supuesta cercanía.

Tras esto, Fredy Guarín compartió un curioso video en el que presumía su atractivo físico y Andreina Fiallo reaccionó comentando con emojis de amor.