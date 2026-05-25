Predicción revelaría a quién buscaría primero Juanda Caribe: ¿Mariana Zapata o Sheila Gándara?

La casa de los famosos Colombia 2026 finaliza este viernes 29 de mayo, pues el domingo 24, tras la eliminación de Valerie de la Cruz, conocida como Beba, ya quedó la placa de los finalistas y en esta temporada quedaron cuatro hombres.

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Valentino Lázaro, Juanda Caribe, Tebi Bernal y Alejandro Estrada, son quienes se disputan por el premio mayor del reality de la vida en vivo y ya se puede ir a la zona interactiva para votar por ese famoso que el público quiere que gane.

Sin duda, la final de esta tercera temporada tiene con mucha expectativa a todos, no solo a los televidentes, sino también a los participantes, porque apenas esto se termine, tendrán que enfrentar su vida real y ellos saben que esta ha cambiado bastante.

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Este sería el caso de Tebi Bernal y Juanda Caribe, quienes saben que les espera asuntos pendientes con sus exparejas. Por su lado, el humorista tiene una decisión importante si buscar la reconciliación con Sheila Gándara o salir tras de Mariana Zapata.

¿Qué predicción hizo una médium sobre Juanda Caribe al salir a buscar el amor?

A través de redes sociales, la médium Juliana Suaza hizo su predicción sobre Juanda Caribe tras La casa de los famosos Colombia y habló de las decisiones que debería tomar luego de que termine el programa, pues ya faltan pocos días.

Predicción sentimental de Juanda Caribe desata debate entre seguidores Foto/ Canal RCN)

La mujer dijo que, él sabe cómo está su situación con Sheila Gándara y por eso saldrá con una actitud no de perdón, pero sí más firme porque sabe que pudo haber cometido errores, entonces querrá solucionar eso.

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Sin embargo, la médium sorprendió al decir que, según lo que ve, es que el humorista buscará a Mariana Zapata.

¿Mariana Zapata estaría esperando a Juanda Caribe?

De acuerdo con Juliana, Juanda Caribe a Mariana Zapata porque él sí siente algo genuino por ella, pero que, la influenciadora paisa no estaría en el mismo modo.

Supuesta predicción sobre Juanda Caribe y Mariana Zapata Foto/ Canal RCN)

Según sus palabras, Mariana está en otro momento de su vida y el humorista no sería lo que ella estaría esperando o buscando de parte de un hombre.

Por ahora, queda esperar si esa predicción se cumple, porque los internautas sí quieren saber cómo será el desenlace de esa historia.