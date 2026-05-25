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Últimas publicaciones de Francisco Bolívar generan preocupación tras pedido de oraciones por su estado

Las recientes publicaciones del actor volvieron a llamar la atención luego de que compañeros comenzaran a pedir oraciones por él en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Las últimas publicaciones de Francisco Bolívar generan preocupación tras pedido de oraciones
Las últimas publicaciones de Francisco Bolívar generan preocupación tras pedido de oraciones (Foto Freepik)

La preocupación por el actor Francisco Bolívar sigue creciendo en redes sociales luego de que un compañeros y amigo cercano pidiera oraciones por él y enviara mensajes de apoyo en medio de su ausencia.

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Fue Fabián Ríos quien decidió romper el silencio para hablar sobre el estado emocional de su compañero y pedir respeto hacia el difícil momento que estaría atravesando.

¿Qué compartió Fabián Ríos sobre Francisco Bolívar?

La ausencia de Francisco Bolívar, recordado por su participación en la exitosa producción Sin senos sí hay paraíso, comenzó a generar inquietud entre los seguidores de la novela, quienes notaron que el actor dejó de aparecer en redes sociales.

Ante la ola de preguntas, Fabián Ríos publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que expresó el cariño y admiración que siente por Bolívar, a quien llamó de manera afectuosa “mi nene” y “Pachito”.

En sus palabras, el actor pidió a las personas enfocarse en enviarle buenas energías, oraciones y deseos de recuperación, asegurando que lo más importante en este momento es protegerlo desde el amor y el respeto.

Ríos también manifestó su deseo de volver a ver a Francisco feliz y retomando lo que más disfruta hacer junto a sus compañeros y amigos.

Fabián Ríos pidió oraciones por Francisco Bolívar
Fabián Ríos pidió oraciones por Francisco Bolívar en sus redes. (foto Canal RCN)

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¿Qué se sabe sobre Francisco Bolívar?

De acuerdo con información revelada por la revista Vea, el actor estaría atravesando un complejo momento relacionado con su salud mental.

Según el medio, Francisco Bolívar habría enfrentado situaciones personales difíciles desde 2019, especialmente tras una ruptura sentimental que habría tenido un fuerte impacto emocional en su vida.

Asimismo, también se habla de posibles dificultades económicas que habrían influido en su alejamiento de las redes sociales y de la actuación en los últimos meses.

Hasta el momento, ni el actor ni su entorno cercano han entregado mayores detalles oficiales sobre su situación actual.

Estas fueron las últimas publicaciones de Francisco Bolívar tras mensaje donde pidieron oraciones por él
Estas fueron las últimas publicaciones de Francisco Bolívar tras mensaje donde pidieron oraciones por él (Foto freepik)

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¿Cuáles fueron las últimas publicaciones de Francisco Bolívar?

Antes de desaparecer de redes sociales, Francisco Bolívar mantenía una presencia constante compartiendo videos de sus rutinas de ejercicio, proyectos personales y momentos junto a sus mascotas.

Una de sus últimas publicaciones en Instagram fue realizada el pasado 7 de abril, donde celebró el cumpleaños de su gata “Nalita”. En el video se le veía modelando dentro de su casa y compartiendo clips junto al animal.

Mientras tanto, en TikTok, su última aparición ocurrió el 16 de mayo. Allí publicó un video jugando con su gata y bromeando sobre cómo lo seguía a todas partes “como un perro”.

Desde entonces, no se han conocido nuevas publicaciones del actor, situación que ha aumentado la preocupación entre sus seguidores.

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