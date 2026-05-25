Paola Jara causó conmoción al dejar ver a Emilia en una nueva etapa: ¿qué reveló?

El pasado 19 de noviembre, Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron a través de sus redes sociales que su hija, Emilia, ya había nacido, pues confirmaron la noticia con fotos de la artista tras el parto.

Artículos relacionados Viral Causa de muerte de Yulixa Toloza es confirmada oficialmente por Medicina Legal

Desde que nació la niña, los artistas han compartido varios momentos junto a ella, pues ya han viajado con la menor y hasta los acompañó en su primera gira por Europa, pero así mismo, durante estos seis meses de vida de la menor, han compartido otros importantes momentos.

Por un lado, la artista ha confesado que, su hija se convirtió en un verdadero milagro, ya que ella pensó que su deseo de ser madre nunca se iba a cumplir y por eso mismo, la valora tanto.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Fantasma de Yeison Jiménez se le apareció a fiel seguidor y así lo evidenció en redes sociales

Pues Paola dijo que, en sus intentos de ser mamá, perdió a dos bebés y por supuesto, eso la marcó, ya que pensó que debía desistir de convertirse en mamá, pero ahí llegó Emilia, haciéndole entender que todo llega en su momento.

¿Cuál fue la historia de Paola Jara revelando a Emilia?

Paola Jara compartió a través de sus redes sociales una hermosa foto de Emilia en sus historias, dejando ver que ya está en una bonita etapa de su vida y es sentarla en un comedor de bebés para que empiece a probar diferentes alimentos.

Paola Jara generó ternura al revelar nuevo logro de Emilia. (Foto/ Buen día, Colombia)

En esta ocasión, la imagen es de la niña a quien le están limpiando sus manitos, porque en una historia anterior, la cantante enseñó cómo fue Emi se ensució de comida.

Sin duda, esto enterneció a sus seguidores, quienes se emocionaron al ver lo grande que está la niña, pero, sobre todo, que Paola les esté mostrando las diferentes etapas de su hija.

Artículos relacionados Paola Jara Nueva foto de Emilia en Disney causa ternura entre fans de Jessi Uribe y Paola Jara

¿Paola Jara o Jessi Uribe ya mostraron la cara de Emilia?

Hace algunos pocos meses, Jessi Uribe causó revuelo en redes sociales tras revelar más del rostro de Emilia, pues la grabó en un ángulo que dejó apreciar más de sus facciones. Sin duda, esto emocionó a sus seguidores, pese a que no la dejó ver de frente.

Por su lado, Paola Jara ha sido más medida al mostrar a su hija, pues ella sí ha dejado claro que no cree que sea correcto exponerla siendo tan pequeña y no sabe aún si revelarla.

Mientras tanto, el padre de Emilia dice que probablemente la dejen ver cuando la bauticen, pero esto lo dijo respondiendo a esa pregunta y no se sabe si cuando llegue el día, en verdad la presenten oficialmente.