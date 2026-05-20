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Nueva foto de Emilia en Disney causa ternura entre fans de Jessi Uribe y Paola Jara

Una foto reciente de Emilia, hija de Jessi Uribe y Paola Jara, en Disney generó ternura entre los seguidores de los cantantes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Nueva foto de Emilia en Disney causa ternura
Nueva foto de Emilia en Disney causa ternura. (Foto AFP: Frazer Harrison).

Una imagen reciente de Emilia, hija de Jessi Uribe y Paola Jara, tomada durante una visita a Disney, provocó una ola de reacciones de ternura entre los seguidores de ambos artistas en redes sociales. La publicación rápidamente se difundió y generó comentarios de afecto hacia la familia.

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¿Cuál es la foto de Emilia que compartió Paola Jara?

La pareja de cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe cerró su gira por Europa con una visita a Disney París junto a su hija Emilia, quien los acompañó durante esta etapa especial de su vida profesional y familiar.

Paola Jara desata reacciones con nuevas fotos de Emilia
Paola Jara conmueve redes con imágenes de Emilia. (AFP/ Gladys Vega -Freepik)

En una imagen compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Paola Jara aparece sonriente junto a la pequeña Emilia, que luce unas orejas de Minnie Mouse similares a las de su madre, en un momento que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

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La publicación, que suma miles de reacciones en redes sociales, muestra un instante familiar durante su paso por el parque temático, donde han disfrutado de varios días tras finalizar sus compromisos musicales en el continente europeo.

¿Cuántos meses tiene Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

Junto a la foto, la artista también compartió un mensaje emotivo con motivo de los seis meses de vida de la menor, a quien la pareja ha decidido proteger manteniendo en reserva su rostro en redes sociales.

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“Felices 6 meses a mi princesa favorita. Tenían razón cuando me decían: disfrútala, porque el tiempo se pasa muy rápido”.

El mensaje generó reacciones de ternura entre los seguidores de la pareja, quienes continúan a la expectativa de saber cuándo los cantantes decidirán hacer pública la identidad de su hija.

Paola Jara sacó a la luz una fotografía de Emilia en sus redes sociales, ¿mostró su rostro completo?
¿Qué fotografía compartió Paola Jara junto a Emilia? | Foto: Buen Día, Colombia

Por ahora, los fans deberán conformarse con las imágenes y momentos que la pareja decida compartir a través de sus redes sociales, ya que tanto Jessi Uribe como Paola Jara han sido muy cuidadosos en mantener en reserva la identidad de su hija.

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