Marilyn Patiño defendió su postura y dio nuevos detalles en la polémica con Mariana Zapata

Marilyn Patiño habló y dio explicaciones sobre su enfrentamiento con Johanna Fadul.

Marilyn Patiño aseguró que Mariana Zapata malinterpretó sus palabras. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué es el enfrentamiento entre Marilyn Patiño y Johanna Fadul?

El pasado 17 de mayo, Mariana Zapata quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia 3 al obtener la menor votación por parte del público.

Tras su salida, Zapata aseguró que estaba funada en redes sociales por culpa de Marilyn Patiño, quien supuestamente habría dicho que ella y Juanda Caribe se besaron en el confesionario del programa. Ante estas palabras, la caleña salió a dar su versión de los hechos.

Marilyn explicó que sí había mencionado el tema, pero nunca dio nombres, y que sus palabras fueron malinterpretadas.

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¿Cómo reaccionó Johanna Fadul a las palabras de Marilyn Patiño sobre el supuesto beso entre Mariana Zapata y Juanda Caribe?

La actriz Johanna Fadul reaccionó al video de su colega afirmando que Patiño sí había hecho esas declaraciones y que no estaba bien involucrar a tantas personas.

La actriz respondió mostrando conversaciones de WhatsApp con Johanna, en las que le pedía que enseñara pruebas donde ella mencionara directamente a Juanda Caribe y Mariana Zapata.

Patiño insistió en que lo dicho fue en tono de burla y que jamás nombró a los participantes, aclarando que solo dos personas de su entera confianza conocían la situación real.

Según ella, Mariana se sintió aludida y eso no es su culpa. Johanna, por su parte, mantuvo su postura y publicó un video reafirmando que Marilyn sí había contado la situación con nombres propios.

Este cruce de versiones generó aún más expectativa entre los seguidores del reality, quienes buscan entender quién tiene la razón.

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Mientras las actrices están enfrentadas públicamente, los seguidores esperan la reacción de Mariana Zapata.

Entre tanto, Juanda Caribe sigue disfrutando de la compañía de su madre dentro de la competencia, mientras disputa su puesto en la gran final del juego.

El humorista espera alcanzar esta instancia con la ilusión de volver a ver a Mariana Zapata como su jefa de campaña, tal como se lo prometieron.