Sheila Gándara reacciona tras ser mencionada por Juanda Caribe: “tú eras mi mundo”

Sheila Gándara sigue siendo tendencia en redes sociales debido a su polémica relación con Juanda Caribe y más ahora que, Mariana Zapata fue eliminada de La casa de los famosos Colombia.

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Precisamente, tras su salida del reality, los internautas estuvieron pendientes de qué publicaba la expareja del humorista, esperando una reacción de su parte y sí pasaron cosas.

Por un lado, Sheila le dio like a un video sobre la eliminación de Mariana del reality de convivencia y esto generó reacciones, pero, además, la barranquillera hizo otras publicaciones que desataron comentarios.

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Por ahora, Gándara no se ha pronunciado directamente sobre Juanda Caribe o Mariana Zapata, pues dejó de hablar del tema desde hace algunas semanas atrás, sin embargo, un nuevo video generó muchas reacciones.

¿Cuál es el video de Sheila Gándara con el que desató revuelo?

A través de su cuenta oficial de TikTok, Shiela Gándara ha estado bastante activa publicando contenido y por medio de sus videos, no dejan de llegar reacciones por la polémica generada con Juanda Caribe y Mariana Zapata.

Sheila Gándara reaparece tras mensaje de Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, por su lado, la barranquillera ha hecho caso omiso a los últimos mensajes que ha recibido sobre el tema, pues no ha vuelto a contestar comentarios que le hacen sobre el tema.

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Aún así, lo que ella publica, es asociado a su situación sentimental con el humorista y en el clip en donde sale cantando un tema de Luister la voz, para sus seguidores, pareciera que fuera una indirecta: “tú eras mi mundo”.

¿Qué ha dicho Juanda Caribe sobre Sheila Gándara en La casa de los famosos?

Juanda Caribe ha dicho en La casa de los famosos Colombia que, él ama a Sheila Gándara y que sigue firmen con ella, pero no se imagina todo lo que ha pasado afuera, pese a que sabe que algo está mal.

Sheila Gándara genera revuelo tras reacción sobre Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, el participante sabe que podría estar soltero al notar posibles señales que revelaron que la madre de su hija no estaría disponible, tras todo lo que ha pasado con él y Mariana Zapata en el programa de televisión.

Pues él mismo le confesó a su excompañera que le gusta y que esperaría qué pasaría afuera de la competencia.