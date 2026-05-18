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Juanda Caribe se reencontró con su mamá en La casa de los famosos, ¿qué le dijo de Sheila?

La mamá de Juanda Caribe lo visitó en La casa de los famosos Colombia y le dio su opinión sobre Mariana Zapata.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mamá de Juanda Caribe le habló de Mariana Zapata
Mamá de Juanda Caribe le habló de Mariana Zapata. (Fotos Canal RCN)

Los semifinalistas de La casa de los famosos Colombia 3 tuvieron unas emotivas visitas de sus familiares en la jornada del 18 de mayo.

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¿Cómo fue el reencuentro de Juanda Caribe con su mamá en La casa de los famosos Colombia?

Juanda Caribe tuvo la especial visita de su mamá, Esmeralda, quien no aguantó las lágrimas al volver a verlo en vivo y en directo.

La mamá del influenciador no dejó de abrazarlo en el tiempo que estuvo en La casa de los famosos Colombia, asegurándole que lo extrañaba demasiado afuera.

Qué emoción verte papá, me has hecho tanta falta.

Asimismo, le aseguró que todos afuera estaban orgullosos de él y de su proceso dentro del reality.

Juanda aprovechó para preguntarle por su hija y por cómo estaba todo afuera con lo que ha pasado dentro de la competencia con él.

Juanda Caribe se reencontró con su mamá
Juanda Caribe se encontró con su mamá y esto le dijo de su hija. (Fotos Canal RCN)

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¿Qué le dijo la mamá de Juanda Caribe sobre Sheila Gándara?

La mamá de Juanda Caribe le habló al influenciador acerca de su hija Victoria, asegurándole que estaba grande y como un 'terremeto'.

Estamos muy orgullosos, excelente, un trompito caminando. Está bien, hermosa, saludable, sabe muchas cosas.

Esmeralda, le aseguró que su hija estaba bien al cuidado de su mamá, Sheila Gándara, y de ella, cuando podía.

Sin embargo, la mamá del influenciador no quiso enfatizar en el tema de Sheila, quien se sabe le quitó su apoyo a Juanda Caribe tras sus acercamientos y coqueteos con Mariana Zapata.

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¿Qué le dijo la mamá de Juanda Caribe sobre Mariana Zapata?

La señora Esmeralda en su visita también le habló a Juanda Caribe acerca de Mariana Zapata, con quien tuvo una gran amistad y química hasta su salida el pasado 17 de mayo.

La mamá de Juanda Caribe le expresó su apoyo a su amistad con Mariana Zapata, asegurándole que era fan de ellos dos y su "team blue".

Nosotros estamos tranquilos, anoche que vimos lo de Mariana, sabemos que ella era tu compañera acá, tú parchas con todos acá.

No obstante, le pidió enfocarse en estas últimas semanas en su juego y en poder llegar a la gran final de La casa de los famosos Colombia.

Mariana Zapata reapareció en redes tras su reciente eliminación: ¿dijo algo de Juanda Caribe?
Mamá de Juanda Caribe habló de Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)
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