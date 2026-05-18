Valentino Lázaro se reencontró con su mamá en La casa de los famosos: así fue el momento

La casa de los famosos Colombia 3 entró en una semana decisiva en donde el top 5 de semifinalistas tendrán varias sorpresas, una de ellas las visitas de sus familiares.

Artículos relacionados Karina García Físico de Karina García en transmisión en vivo deja en shock a sus fans: así luce

¿Cómo fue el encuentro de Valentino con su mamá en La casa de los famosos Colombia?

Durante la jornada del 18 de mayo los familiares de Juanda Caribe, Beba, Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Valentino Lázaro fueron ingresando a la casa estudio.

Uno de los reencuentros más emotivos durante la jornada fue el de Valentino con su mamá, quien fue un derroche de personalidad.

El influenciador al subir a la terraza por orden del Jefe se encontró con su progenitora, a quien al ver soltó una gran risa al ver a su mamá dentro de la casa estudio, confesándole de inmediato que no podía creer que hubiese llegado tan lejos en el reality.

Tanto que me ha invocado que me tocó venir.

En su reencuentro Valentino le expresó a su mamá que tenía muy presente el cumpleaños de su papá, quien falleció años atrás. Ante esto, la señora le expresó que no se fuese a poner sentimental.

Mi papá cumple años el miércoles. Quisiera hacerle una torta acá porque tú siempre le celebras.

Valentino Lázaro feliz con la visita de su mamá a La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

Artículos relacionados Juanda Caribe Así habría reaccionado Sheila Gándara a la eliminación de Mariana Zapata en La casa de los famosos

¿Qué le dijo la mamá de Valentino en su visita a La casa de los famosos Colombia?

Valentino le agradeció a su mamá por hacer el esfuerzo de ir a verlo a La casa de los famosos Colombia ya que sabía que a ella no le gustaban para nada las cámaras.

Jamás pensé verte en televisión, tú que odias las cámaras, esto para ti es un sacrificio.

Frente a esto, la mamá del influenciador le expresó que pore se gran esfuerzo él tendría que darle parte del premio en caso tal.

Esos 400 millones son para mí.

La progenitora del influenciador fue sincera al expresarle que ella no pensó que fuese a durar tanto dentro del reality, ya que sentía que era una persona complicada.

Yo lo esperaba como a la semana, yo dije por intenso lo van a echar.



La mamá del influenciador antes de irse no dudó en reprocharle por no haber llorado al verla de nuevo después de cuatro meses.

¿Cómo fueron las visitas de familiares de los otros participantes?

Tebi Bernal por su lado se reencontró con su mejor amigo, quien le llevó un mensaje especial de su mamá y familiares.

Alejandro Estrada por su parte recibió la sorpresa de su hijo, una encuentro que provocó grandes lágrimas entre ellos.

Qué haces por acá, cómo va la universidad, qué opinan de esto, del papá loco.