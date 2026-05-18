¡Nació Mila, la hija de Sara Corrales! Con emotivas foto la actriz anunció su llegada

Sara Corrales anunció en las últimas horas el nacimiento de su hija Mila a través de una emotiva publicación en sus redes sociales.

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¿Cómo anunció Sara Corrales el nacimiento de su hija Mila?

A través de sus redes sociales, la actriz confirmó el nacimiento de su hija Mila, fruto de su relación con Damián Pasquini, y emocionó a miles de seguidores con un conmovedor mensaje acompañado de tiernas imágenes familiares.

“El 17 de mayo, a las 00:17, en un instante que partió mi vida en dos, llegaste tú Mila”, escribió la actriz al iniciar el texto con el que presentó oficialmente a la bebé.

En la publicación, Sara abrió su corazón y habló sobre la transformación que ha significado convertirse en madre. La actriz confesó que, aunque esperó durante meses la llegada de su hija, nada la preparó para el momento en que finalmente la tuvo en sus brazos.

“Nadie me dijo que el alma se podía estirar tanto… para hacerle lugar a un amor que no cabe en palabras”, expresó en una de las frases que más reacciones generó entre sus seguidores.

¿Sara Corrales reveló el rostro de Mila?

Sara Corrales compartió un carrusel de fotografías en donde reveló el rostro de su hija en una instantánea en la que la tiene en sus brazos.

La actriz se mostró demasiado emocionada junto a su pareja al tener a su primera hija en sus brazos por primera vez.

Te esperé durante meses, te imaginé, te hablé. Y aun así, cuando te pusieron sobre mi pecho, entendí que no había manera de estar lista para algo tan inmenso.

Sara Corrales presentó oficialmente Mila Pasquini Corrales, asegurando que se venía una de las experiencias más retadoras y emocionantes de su vida.

Mila Pasquini Corrales ya estás aquí, y el mundo es otro. Los amo con todo lo que soy.

Además, la actriz aprovechó para agradecerle a su pareja por acompañarla durante todo el proceso de parto. “Te vi convertirte en papá y no me alcanzará la vida para honrarte por eso”, escribió dedicándole unas emotivas palabras.

Las fotografías rápidamente se llenaron de mensajes de cariño por parte de fanáticos y varias figuras del entretenimiento, quienes celebraron la llegada de Mila Pasquini Corrales y felicitaron a la pareja por esta nueva etapa en sus vidas.