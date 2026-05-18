Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¡Nació Mila, la hija de Sara Corrales! Con emotivas foto la actriz anunció su llegada

Sara Corrales conmovió las redes con emotivas fotos y un profundo mensaje para anunciar la llegada de Mila.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Sara Corrales anunció la llegada de su hija Mila
Sara Corrales compartió emotivas fotos de su hija. (Foto AFP: Gustavo Caballero y Freepik)

Sara Corrales anunció en las últimas horas el nacimiento de su hija Mila a través de una emotiva publicación en sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cómo anunció Sara Corrales el nacimiento de su hija Mila?

A través de sus redes sociales, la actriz confirmó el nacimiento de su hija Mila, fruto de su relación con Damián Pasquini, y emocionó a miles de seguidores con un conmovedor mensaje acompañado de tiernas imágenes familiares.

“El 17 de mayo, a las 00:17, en un instante que partió mi vida en dos, llegaste tú Mila”, escribió la actriz al iniciar el texto con el que presentó oficialmente a la bebé.

En la publicación, Sara abrió su corazón y habló sobre la transformación que ha significado convertirse en madre. La actriz confesó que, aunque esperó durante meses la llegada de su hija, nada la preparó para el momento en que finalmente la tuvo en sus brazos.

“Nadie me dijo que el alma se podía estirar tanto… para hacerle lugar a un amor que no cabe en palabras”, expresó en una de las frases que más reacciones generó entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Sara Corrales reveló el rostro de Mila?

Sara Corrales compartió un carrusel de fotografías en donde reveló el rostro de su hija en una instantánea en la que la tiene en sus brazos.

La actriz se mostró demasiado emocionada junto a su pareja al tener a su primera hija en sus brazos por primera vez.

Te esperé durante meses, te imaginé, te hablé. Y aun así, cuando te pusieron sobre mi pecho, entendí que no había manera de estar lista para algo tan inmenso.

Sara Corrales presentó oficialmente Mila Pasquini Corrales, asegurando que se venía una de las experiencias más retadoras y emocionantes de su vida.

Mila Pasquini Corrales ya estás aquí, y el mundo es otro. Los amo con todo lo que soy.

Además, la actriz aprovechó para agradecerle a su pareja por acompañarla durante todo el proceso de parto. “Te vi convertirte en papá y no me alcanzará la vida para honrarte por eso”, escribió dedicándole unas emotivas palabras.

Las fotografías rápidamente se llenaron de mensajes de cariño por parte de fanáticos y varias figuras del entretenimiento, quienes celebraron la llegada de Mila Pasquini Corrales y felicitaron a la pareja por esta nueva etapa en sus vidas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reacciones del nacimiento de la primogénita de Sara Corrales: ¿mostró el rostro de su bebé? Sara Corrales

Damián Pasquini se pronunció en redes tras el nacimiento de su hija con Sara Corrales: ¿qué dijo?

Esposo de Sara Corrales compartió su reacción tras el nacimiento de su hija, Mila, con emotivas palabras.

Reacciones del nacimiento de la primogénita de Sara Corrales: ¿mostró el rostro de su bebé? Sara Corrales

Reacciones del nacimiento de la primogénita de Sara Corrales: ¿mostró el rostro de su bebé?

Nació Mila, la primogénita de Sara Corrales y Damián Pasquini, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Alexa Torrex decidió mudarse del hogar donde vivía con su exprometido: “Sentía mala energía” La casa de los famosos

Alexa Torrex decidió mudarse del hogar donde vivía con su exprometido: “Sentía mala energía”

Alexa Torrex sacó a la luz un video en el que tomó la decisión de mudarse del lugar en el que vivía con Jhorman Toloza.

Lo más superlike

Mamá de Juanda Caribe le habló de Mariana Zapata La casa de los famosos

Juanda Caribe se reencontró con su mamá en La casa de los famosos, ¿qué le dijo de Sheila?

La mamá de Juanda Caribe lo visitó en La casa de los famosos Colombia y le dio su opinión sobre Mariana Zapata.

Amiga de Yulixa Toloza mostró su último chat con ella Viral

Amiga de Yulixa Toloza reveló su última conversación con ella antes de su desaparición

Jenny López reaccionó con curioso gesto cuando un fan le pidió una foto a Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López reaccionó de forma inesperada cuando un fan le pidió foto a Jhonny Rivera: “¿se esconde?”

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?