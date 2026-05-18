En las últimas semanas, el nombre de Sara Corrales se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por revelar en horas de la tarde de este 18 de mayo que nació su primogénita el pasado domingo.

Sin duda, la noticia ha generado una gran variedad de reacciones por parte de los internautas, quienes se han sorprendido con la noticia al ver que Sara Corrales se convirtió en madre por primera vez.

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¿Cómo anunció Sara Corrales el nacimiento de su primogénita?

Es clave mencionar que Sara Corrales no solo se ha destacado por ser una destacada actriz, sino que también, por ser creadora de contenido, pues, ha mantenido informados a sus seguidores con respecto a todos los acontecimientos de su vida cotidiana, en especial, desde que confirmó que estaba embarazada.

Así anunció Sara Corrales el nacimiento de Mila. | AFP: Valerie Macon

Por ello, Sara acaparó la atención mediática en la tarde de este lunes 18 de mayo a través de un comunicado oficial en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores que nació su primogénita, expresando las siguientes palabras con emotiva publicación:

“El 17 de mayo, a las 00:17 en un instante que partió mi vida en dos, llegaste tú Mila. Nadie me dijo que el alma se podía estirar tanto. Que el pecho se podía abrir así, sin aviso, para hacerle lugar a un amor que no cabe en palabras, ni en fotos, ni en este post”, señaló Sara Corrales en la descripción de la publicación.

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¿Qué reacciones dejó el anuncio del nacimiento de la primogénita de Sara Corrales?

Así reaccionaron los famosos tras el nacimiento de la primogénita de Sara Corrales. | AFP: Gustavo Caballero

En medio del especial anuncio que hizo Sara Corrales sobre el nacimiento de Mila, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento como: Martha Bolaños, Tatiana Franko, Sandra Guzmán, Mauricio Henao, Tommy Vásquez y más, le expresaron las siguientes palabras: