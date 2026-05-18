En las últimas horas, el nombre de Sara Corrales se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales por mantener informados a sus seguidores acerca de todos los sucesos que ha tenido en su vida cotidiana, en especial, desde que anunció que estaba embarazada.

Por este motivo, Sara reapareció en sus redes sociales en horas de la tarde de este lunes 18 de mayo con un especial anuncio acerca del nacimiento de Mila, su primogénita, quien se ha convertido en su mayor fuente de inspiración.

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¿Cómo anunció Sara Corrales el nacimiento de su primogénita Mila?

Cabe destacar que Sara Corrales se ha destacado por mantener informados a sus seguidores sobre todos los sucesos que hace en su vida cotidiana, en especial, por anunciar que su hija Mila Nació.

Así anunció Sara Corrales el nacimiento de Mila. | AFP: Valerie Macon

La noticia ha tomado por sorpresa a todos sus seguidores, en especial, por el emotivo anuncio que compartió Sara en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores.

En la descripción de la publicación Sara aprovechó la oportunidad de expresarles a sus seguidores que su primogénita nació el pasado 17 de mayo, revelando las siguientes palabras mediante sus redes:

“Te esperé durante meses, te imaginé, te hablé. Y aun así, cuando te pusieron sobre mi pecho, entendí que no había manera de estar lista para algo tan inmenso. Gracias mi amorcito, Damián Pasquini, por sostenerme en cada contracción, en cada miedo, en cada lágrima”, expresó Sara Corrales en la descripción de la publicación.

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¿Qué dijo Damián Pasquini tras el nacimiento de su hija Mila?

Cabe desatacar que Damián Pasquini, el esposo de Sara Corrales, ha generado una gran variedad de comentarios a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido empresario argentino, sino que también, por su reacción ante el nacimiento de su hija Mila.

Con base en esto, Damián compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 95 mil seguidores, su reacción ante el nacimiento de su hija, en la que expresó las siguientes palabras: