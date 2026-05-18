Desde hace varias semanas, el nombre de Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por ser una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Beba ha generado una gran variedad de reacciones en las redes sociales al ser la única mujer que permanece en la competencia, demostrando que cuenta con un gran talento al ser estratégica y expresar lo que opina sin ningún tipo de filtro.

Por su parte, Beba ha generado una gran variedad de opiniones mediante las distintas redes sociales al compartir su reacción ante su reencuentro con su esposo, Andrés Gómez, en La casa de los famosos Colombia.

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¿Cómo fue el encuentro de Beba con Andrés Gómez en La casa de los famosos Colombia?

En la tarde de este lunes 18 de mayo, varios famosos se sorprendieron con la especial visita de sus seres queridos, con quienes han tenido la oportunidad de vivir valiosos momentos.

Esto le dijo Beba a su esposo tras verlo. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Beba de la Cruz quedó sin palabras al ver que Andrés Gómez, su esposo, la sorprendió con una inesperada visita en La casa de los famosos Colombia. Así también, el creador de contenido la sorprendió al hacerle una inesperada propuesta:

“Andrés Fernando, ya estamos casados, pero siéntate, por qué me vas a pedir matrimonio otra vez? Hoy me haces el favor y te quedas así. Yo pensé que no tenía matrimonio”, expresó Beba.

En medio de la conversación que Beba tuvo con su esposo, él la sorprendió con una inesperada propuesta, pues le volvió a pedir matrimonio, aunque ya lo están. De igual modo, aprovechó la oportunidad de sincerarse con ella y decirle cuánto la ha extrañado:

Andrés Gómez le hizo sorpresiva propuesta a Beba. | Foto: Canal RCN

“Espero que sepas que te amo con mi vida y no hay nada que nos separe. Yo sé cuál es tu esencia, sé quién eres tú, pero acá créeme que soy tu esposo quien se muere por ti. Me has hecho demasiada falta, espero estés tranquila. Un solo punto negro, no quitará la hoja negra que tienes”, agregó Andrés Gómez.

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¿Cómo ha sido el paso de Beba en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Beba ha generado una gran variedad de comentarios a través de las distintas plataformas digitales al demostrar que, a pesar de tener algunas diferencias con Mariana Zapata, se ha destacado por ser una persona sincera.