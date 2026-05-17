Físico de Karina García en transmisión en vivo deja en shock a sus fans: así luce

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, Karina García, se ha apoderado de las tendencias tras mostrarse al natural y sin filtros en una transmisión en vivo.

¿Cuál es la foto de Karina García que genera controversia en redes?

La influencer y creadora de contenido Karina García volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de realizar una transmisión en vivo en la que apareció completamente al natural, sin filtros ni maquillaje.

En la transmisión, Karina García apareció con el rostro lavado, sin producción profesional y usando ropa casual, ya que se iba a empezar a arreglar mientras interactuaba con sus fans.

La polémica comenzó luego de que en distintas plataformas se compartieran capturas de pantalla tomadas durante la transmisión en vivo. En las imágenes, Karina García aparece sin maquillaje y en otras con solo base.

Karina García se mostró sin filtros y al natural en transmisión en vivo. Foto | Canal RCN.

¿Cómo se ve Karina García sin maquillaje y al natural?

Las imágenes rápidamente se viralizaron y desataron todo tipo de comentarios entre sus seguidores. Varios internauras aseguraron que la paisa luce “muy diferente” a como aparece normalmente en sus fotografías y videos publicados en redes.

Algunos incluso afirmaron haber quedado sorprendidos por su apariencia sin maquillaje, mientras otros salieron en su defensa y aseguraron que todo se trató de un mal ángulo y de la iluminación del momento.

Además, destacaron el valor y seguridad de la antioqueña por mostrarse sin filtros en sus redes sociales.



No obstante, también hubo algunos que aseguraron que varias de las imágenes habían sido alteradas supuestamente con inteligencia artificial.

Hasta el momento, Karina García no se ha pronunciado oficialmente sobre la controversia, aunque el tema sigue generando miles de reacciones y comentarios en internet.