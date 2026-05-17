Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Físico de Karina García en transmisión en vivo deja en shock a sus fans: así luce

Karina García apareció sin una gota de maquillaje en pleno live y desató ola de comentarios en redes.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García sorprende con su aspecto físcio
Karina García se mostró al natural y su físico genera debate. (Foto Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, Karina García, se ha apoderado de las tendencias tras mostrarse al natural y sin filtros en una transmisión en vivo.

Artículos relacionados

¿Cuál es la foto de Karina García que genera controversia en redes?

La influencer y creadora de contenido Karina García volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de realizar una transmisión en vivo en la que apareció completamente al natural, sin filtros ni maquillaje.

En la transmisión, Karina García apareció con el rostro lavado, sin producción profesional y usando ropa casual, ya que se iba a empezar a arreglar mientras interactuaba con sus fans.

La polémica comenzó luego de que en distintas plataformas se compartieran capturas de pantalla tomadas durante la transmisión en vivo. En las imágenes, Karina García aparece sin maquillaje y en otras con solo base.

Karina García en ¿Qué Hay Pa' Dañar?
Karina García se mostró sin filtros y al natural en transmisión en vivo. Foto | Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Cómo se ve Karina García sin maquillaje y al natural?

Las imágenes rápidamente se viralizaron y desataron todo tipo de comentarios entre sus seguidores. Varios internauras aseguraron que la paisa luce “muy diferente” a como aparece normalmente en sus fotografías y videos publicados en redes.

Algunos incluso afirmaron haber quedado sorprendidos por su apariencia sin maquillaje, mientras otros salieron en su defensa y aseguraron que todo se trató de un mal ángulo y de la iluminación del momento.

Además, destacaron el valor y seguridad de la antioqueña por mostrarse sin filtros en sus redes sociales.


No obstante, también hubo algunos que aseguraron que varias de las imágenes habían sido alteradas supuestamente con inteligencia artificial.

Hasta el momento, Karina García no se ha pronunciado oficialmente sobre la controversia, aunque el tema sigue generando miles de reacciones y comentarios en internet.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ex de Karina García está estrenando pareja Karina García

Expareja de Karina García apareció en redes con su nueva pareja, ¿se parece a la antioqueña?

El reconocido cantante ya no oculta su amor y se dejó ver junto a su nueva pareja tras Karina García.

Así se encuentra Recochita hoy: Alexa Torrex reveló detalles. Influencers

Alexa Torrex enseñó el estado actual de su perrita Recochita: "el abuelo la recuperó"

Alexa Torrex mostró el estado actual de su perrita Recochita semanas después de encontrarla en una delicada situación.

Alexis Escobar mostró la delicada alergia que sufrió en su rostro tras tocar a un perro Talento nacional

Reconocido cantante sufrió delicada alergia en su rostro tras acariciar a un perro: video impacta

Reconocido cantante sufrió delicada alergia tras acariciar a un perro que inflamó su rostro por completo.

Lo más superlike

Falleció Sammy Marrero Talento internacional

Luto en la música: falleció Sammy Marrero, leyenda de la salsa

El mundo de la salsa está de luto tras confirmarse la muerte del reconocido cantante: su hija dio la noticia.

Juanda Caribe hizo inesperada petición por si sale de La casa de los famosos Juanda Caribe

Juanda Caribe hizo inesperada petición por si sale de La casa de los famosos Colombia

Jenny López reaccionó con curioso gesto cuando un fan le pidió una foto a Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López reaccionó de forma inesperada cuando un fan le pidió foto a Jhonny Rivera: “¿se esconde?”

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?