En las últimas horas, el nombre de Karola Alcendra se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales, no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, al anunciar que aparentemente está embarazada.

Así también, Eidevin López ha compartido varias publicaciones en las redes sociales acerca de que se estaría preparando para ser padre. Además, sacó a la luz un comentario compartido por parte de Alexa Torrex, quien se pronunció al respecto.

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¿Cuál fue el comentario de Alexa Torrex para Eidevin López al ser el aparente padre del bebé de Karola?

Sin duda, los internautas se han mantenido bajo la expectativa de todo lo que ha compartido Eidevin López en sus redes sociales, quien es un reconocido creador de contenido digital.

De este modo, Alexa Torrex no dudó en compartir su postura acerca del aparente embarazo de Karola Alcendra, pues, se evidencia que el hombre que sería el padre de su hijo sería Eidevin López.

De este modo, Eidevin compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, la reacción de Alexa Torrex y Maiker Smith por la noticia, quienes expresaron lo siguiente:

Alexa Torrex dijo: felicidades, amor, vas a ser papá. Mientras que Maiker Smith reveló: oye, ¿cómo así que Karola está embarazada?

¿Cuál fue la reciente fotografía que compartió Karola Alcendra tras el anuncio de su embarazo?

Esta foto compartió Karola Alcendra sobre su embarazo. | Foto: Canal RCN

La noticia en la que aparentemente Karola estaría embarazada, fue a través de una confesión que hizo mediante un programa en el que reveló que está embarazada.

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Así también, Karola compartió unas fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, en la que presumió su pancita.

De este modo, las celebridades que hacen parte del entretenimiento han generado todo tipo de reacciones, en especial, por la noticia que ha mantenido bajo la expectativa.

Sin duda, la publicación afirmaría que Karola está atravesando por un nuevo momento en su vida, en especial, por revelar su embarazo y sus recientes fotografías que han desatado todo tipo de opiniones.