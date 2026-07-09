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Mbappé reapareció tras la polémica del penal y este fue el mensaje que compartió tras clasificar

Mbappé sorprendió con un mensaje tras vencer a Marruecos y la polémica del penal no terminó ahí.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mbappé rompió el silencio tras la polémica y así celebró el paso de Francia a semifinales
¿Qué dijo Mbappé tras clasificar? Su mensaje llegó después de la polémica. (Foto: AFP)

Kylian Mbappé sorprendió al compartir un mensaje de celebración en redes sociales tras la clasificación de Francia a las semifinales del Mundial de fútbol 2026.

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¿Qué compartió Mbappé tras la clasificación de Francia?

El delantero compartió una serie de imágenes en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne más de 133 millones de seguidores, mostrando algunos de los momentos que vivió durante el partido frente a Marruecos.

“Un poco más cerca”, fue lo que compartió Mbappé tras el partido acompañando sus imágenes.

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El jugador de fútbol publicó tres imágenes visiblemente emocionado tras la clasificación pese a las críticas que está recibiendo tras una acción que hizo durante el encuentro en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Mbappé provocó un penal tras una jugada individual dentro del área.

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Así reaccionó Mbappé tras la eliminación de Marruecos. | AFP: Franck Fife

Aunque el árbitro sancionó la infracción de inmediato, el cobro tuvo que esperar varios minutos antes de ejecutarse mientras se organizaba la reanudación del juego.

¿Qué pasó con el penal que falló Mbappé ante Marruecos?

Cuando finalmente pudo lanzar desde el punto penal, el delantero francés remató abajo, pero el arquero marroquí Yassine Bono adivinó la dirección y logró detener el balón.

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Después de la acción, Mbappé se acercó en dos oportunidades al árbitro para expresar su inconformidad por el tiempo que transcurrió antes del lanzamiento.

La situación también generó reacciones fuera del estadio y muchos criticaron la acción, pese a que minutos más adelante Mbappé marcó el primer gol del compromiso.

Mbappé rompió el silencio tras la polémica y así celebró el paso de Francia a semifinales
¿Qué dijo Mbappé tras clasificar? Su mensaje llegó después de la polémica. (Foto: AFP)

Finalmente el partido quedó 2-0 con Francia vencedor y Marruecos quedó eliminado del Mundial 2026.

Erling Haaland, quien seguía el partido por televisión, compartió un mensaje en Snapchat apoyando la postura del delantero francés.

"Esperar cinco minutos para tirar un penalti es demasiado", escribió el atacante noruego, comentario que comenzó a circular en redes mientras Francia celebraba su clasificación a las semifinales del Mundial 2026.

Por ahora el próximo encuentro de Francia en el Mundial esta incierto pues se espera que se jueguen los partidos que están programados entre Noruega e Inglaterra asimismo como España y Bélgica, y además de Argentina y Suiza.

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