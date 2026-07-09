Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Erling Haaland reveló algunos secretos de su éxito en el Mundial 2026; esto dijo

El noruego mencionó algunos hábitos que tiene para ser exitoso en su carrera futbolística.

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
Erling Haaland futbolista
Erling Haaland reveló algunos secretos de su éxito en el Mundial 2026 (Foto de AFP/Paul ELLIS)

Erling Haaland se ha convertido en uno de los futbolistas más reconocidos del mundo, debido a su gran habilidad para este deporte y su impecable participación en el Mundial 2026.

Artículos relacionados

¿Por qué Haaland ha tenido tanto reconocimiento en el Mundial 2026?

El éxito y el reconocimiento de Erling Haaland en el Mundial 2026 se explica por una mezcla entre su rendimiento en la cancha, sus logros históricos y su gran impacto en las redes sociales.

Haaland ha logrado llevarse el título de máximo goleador de la competencia, sumando 7 goles, una cifra que lo mantiene como uno de los mejores candidatos para ganarse la Bota de Oro. Además, lideró el histórico regreso de la Selección de Noruega a una Copa del Mundo después de 28 años sin clasificar.

Erling Haaland
Desempeño de Erling Haaland en el Mundial 2026 (Foto de AFP/Justin Setterfield)

El liderazgo de Haaland ha impulsado a una selección que nunca había llegado tan lejos en un Mundial, demostrando la habilidad que tiene en el deporte.

Por otro lado, su personalidad, su actitud relajada, sus icónicas celebraciones y sus curiosas declaraciones lo han vuelo viral en redes sociales. Miles de internautas tan asegurado que gracias a su forma de ser ha logrado convertirse en su favorito del torneo.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron los secretos que reveló Haaland de su éxito en el fútbol?

En medio de una entrevista que le realizaron a Erling Haaland hace un par de meses, el futbolista confesó algunos hábitos que tiene en su vida cotidiana para poder mantener e impulsar su éxito profesional.

Los entrevistadores le preguntaron por “el lado oscuro de las cosas” mencionándole específicamente si ha estado tentado a ir a un club nocturno alguna vez.

La respuesta de Haaland fue muy relajada, mencionando que, normalmente, se tomaba solo un periodo de vacaciones al año y durante ese tiempo hacía cosas que en su cotidianidad no hacía:

En ese tiempo como algunas “malas comidas” como el kebab o la pizza (…) para mí, una de las mejores cosas que existen cuando se trata de comida.

En mis vacaciones intento relajarme completamente y no hacer muchas cosas, porque pasamos 10 meses necesitando rendir a un alto nivel dentro del campo.

Entrevista de Erling Haaland
Estos son algunos hábitos del futbolista Erling Haaland (Fotos de Freepik)

Además, respondiendo a la pregunta inicial de los entrevistadores mencionó lo que piensa sobre salir de fiesta:

Hoy en día no le veo gracia a eso. (…) Prefiero entrenar, mantener el foco en el fútbol y en todo lo que necesito hacer para seguir evolucionando

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Mbappé rompió el silencio tras la polémica y así celebró el paso de Francia a semifinales Mundial de fútbol

Mbappé reapareció tras la polémica del penal y este fue el mensaje que compartió tras clasificar

Mbappé sorprendió con un mensaje tras vencer a Marruecos y la polémica del penal no terminó ahí.

Pareja de Lamine Yamal Mundial de fútbol

Novia de Lamine Yamal sorprendió con inusual petición para la final del Mundial, ¿qué dijo?

La pareja del español sorprendió al hacerle una solicitud pública mientras él está disputando la Copa del Mundo.

Arquero de Cabo Verde: Vozinha Mundial de fútbol

Vozinha reapareció tras su histórica participación en el Mundial 2026: ¿A qué se dedica ahora?

El reconocido arquero de Cabo Verde compartió algunos detalles de su vida tras ser eliminado de la Copa del Mundo.

Lo más superlike

Alexa Torrex reaccionó al ver que Eidevin y Karola serán padre: ¿qué reveló? Alexa Torrex

Alexa Torrex reaccionó al ver que Eidevin y Karola serán padres: ¿qué reveló?

Alexa Torrex se pronunció sobre el embarazo de Karola Alcendra tras el chat que mostró Eidevin López en sus redes.

justin bieber en el mundial 2026 Justin Bieber

Así será el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: Justin Bieber se suma a la lista

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido