Erling Haaland reveló algunos secretos de su éxito en el Mundial 2026; esto dijo

Erling Haaland se ha convertido en uno de los futbolistas más reconocidos del mundo, debido a su gran habilidad para este deporte y su impecable participación en el Mundial 2026.

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¿Por qué Haaland ha tenido tanto reconocimiento en el Mundial 2026?

El éxito y el reconocimiento de Erling Haaland en el Mundial 2026 se explica por una mezcla entre su rendimiento en la cancha, sus logros históricos y su gran impacto en las redes sociales.

Haaland ha logrado llevarse el título de máximo goleador de la competencia, sumando 7 goles, una cifra que lo mantiene como uno de los mejores candidatos para ganarse la Bota de Oro. Además, lideró el histórico regreso de la Selección de Noruega a una Copa del Mundo después de 28 años sin clasificar.

Desempeño de Erling Haaland en el Mundial 2026 (Foto de AFP/Justin Setterfield)

El liderazgo de Haaland ha impulsado a una selección que nunca había llegado tan lejos en un Mundial, demostrando la habilidad que tiene en el deporte.

Por otro lado, su personalidad, su actitud relajada, sus icónicas celebraciones y sus curiosas declaraciones lo han vuelo viral en redes sociales. Miles de internautas tan asegurado que gracias a su forma de ser ha logrado convertirse en su favorito del torneo.

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¿Cuáles fueron los secretos que reveló Haaland de su éxito en el fútbol?

En medio de una entrevista que le realizaron a Erling Haaland hace un par de meses, el futbolista confesó algunos hábitos que tiene en su vida cotidiana para poder mantener e impulsar su éxito profesional.

Los entrevistadores le preguntaron por “el lado oscuro de las cosas” mencionándole específicamente si ha estado tentado a ir a un club nocturno alguna vez.

La respuesta de Haaland fue muy relajada, mencionando que, normalmente, se tomaba solo un periodo de vacaciones al año y durante ese tiempo hacía cosas que en su cotidianidad no hacía:

En ese tiempo como algunas “malas comidas” como el kebab o la pizza (…) para mí, una de las mejores cosas que existen cuando se trata de comida. En mis vacaciones intento relajarme completamente y no hacer muchas cosas, porque pasamos 10 meses necesitando rendir a un alto nivel dentro del campo.

Estos son algunos hábitos del futbolista Erling Haaland (Fotos de Freepik)

Además, respondiendo a la pregunta inicial de los entrevistadores mencionó lo que piensa sobre salir de fiesta: