Erling Haaland reveló algunos secretos de su éxito en el Mundial 2026; esto dijo
El noruego mencionó algunos hábitos que tiene para ser exitoso en su carrera futbolística.
Erling Haaland se ha convertido en uno de los futbolistas más reconocidos del mundo, debido a su gran habilidad para este deporte y su impecable participación en el Mundial 2026.
¿Por qué Haaland ha tenido tanto reconocimiento en el Mundial 2026?
El éxito y el reconocimiento de Erling Haaland en el Mundial 2026 se explica por una mezcla entre su rendimiento en la cancha, sus logros históricos y su gran impacto en las redes sociales.
Haaland ha logrado llevarse el título de máximo goleador de la competencia, sumando 7 goles, una cifra que lo mantiene como uno de los mejores candidatos para ganarse la Bota de Oro. Además, lideró el histórico regreso de la Selección de Noruega a una Copa del Mundo después de 28 años sin clasificar.
El liderazgo de Haaland ha impulsado a una selección que nunca había llegado tan lejos en un Mundial, demostrando la habilidad que tiene en el deporte.
Por otro lado, su personalidad, su actitud relajada, sus icónicas celebraciones y sus curiosas declaraciones lo han vuelo viral en redes sociales. Miles de internautas tan asegurado que gracias a su forma de ser ha logrado convertirse en su favorito del torneo.
¿Cuáles fueron los secretos que reveló Haaland de su éxito en el fútbol?
En medio de una entrevista que le realizaron a Erling Haaland hace un par de meses, el futbolista confesó algunos hábitos que tiene en su vida cotidiana para poder mantener e impulsar su éxito profesional.
Los entrevistadores le preguntaron por “el lado oscuro de las cosas” mencionándole específicamente si ha estado tentado a ir a un club nocturno alguna vez.
La respuesta de Haaland fue muy relajada, mencionando que, normalmente, se tomaba solo un periodo de vacaciones al año y durante ese tiempo hacía cosas que en su cotidianidad no hacía:
En ese tiempo como algunas “malas comidas” como el kebab o la pizza (…) para mí, una de las mejores cosas que existen cuando se trata de comida.
En mis vacaciones intento relajarme completamente y no hacer muchas cosas, porque pasamos 10 meses necesitando rendir a un alto nivel dentro del campo.
Además, respondiendo a la pregunta inicial de los entrevistadores mencionó lo que piensa sobre salir de fiesta:
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Hoy en día no le veo gracia a eso. (…) Prefiero entrenar, mantener el foco en el fútbol y en todo lo que necesito hacer para seguir evolucionando