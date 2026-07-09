Vozinha reapareció tras su histórica participación en el Mundial 2026: ¿A qué se dedica ahora?

El arquero de Cabo Verde, Vozinha, fue una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, donde alcanzó cifras y reconocimientos impensados para su carrera.

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¿Por qué Vozinha se hizo tan reconocido en el Mundial 2026?

Vozinha se convirtió en una de las grandes sensaciones del Mundial 2026 por sus actuaciones decisivas, su histórico recorrido en Cabo Verde y el impacto que tuvo su historia de vida en las redes sociales.

Vozinha ganó gran reconocimiento en el Mundial 2026 (Foto de AFP/ROBERTO SCHMIDT)

Principalmente, Vozinha logró llevarse el título de el “héroe” de la Selección de Cabo Verde, ya que sus atajadas fueron fundamentales para que la selección africana lograra la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo, sorprendiendo a algunos equipos mayormente consolidados como España o Argentina.

Por otro lado, el arquero se volvió viral en redes sociales gracias a que sus intervenciones circularon masivamente en plataformas como Instagram, TikTok y X. Antes del Mundial, Vozinha contaba con tan solo 50.000 seguidores en Instagram y, durante el torneo, superó los 28 millones, convirtiéndose en el arquero con más seguidores del Mundo.

La historia de vida de Vozinha es una de las más inspiradoras del Mundial de 2026. A sus 40 años, logró consolidar una carrera por la que trabajó con mucho esfuerzo, ya que antes se dedicaba a ser electricista en su pequeña isla, dejando, durante años, el fútbol como su pasión “frustrada”.

Su debut finalizó el 03 de julio del 2026, cuando Argentina eliminó a su equipo al derrotarlo con un 3-2; sin embargo, continúa siendo una de las figuras más queridas del torneo.

Argentina eliminó a Cabo Verde del Mundial 2026 (Foto de AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

¿A qué se dedica Vozinha después de haber sido eliminado del Mundial 2026?

Gracias a su rápido aumento de seguidores en Instagram, Vozinha se encuentra publicando mucho contenido sobre su vida personal y sobre lo agradecido que está de haber participado en un Mundial, escribiendo mensajes como:

Dejamos todo en el campo. Valor, alma y orgullo en representar a Cabo Verde (…) El resultado no fue lo que queríamos, pero le mostramos al mundo que este es también nuestro lugar. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros

Además, compartió un video donde se ve manejando un Jet Ski en las playas de Cabo Verde, mostrando que se dedicará algún tiempo a disfrutar de su vida y de su isla.