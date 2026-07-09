Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Así será el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: Justin Bieber se suma a la lista

Se confirmó la aparición de Justin Bieber en el show de medio tiempo del Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
justin bieber en el mundial 2026
Justin Bieber en el Mundial 2026/AFP: KEVIN WINTER/Carl De Souza

Se confirmaron los artistas que estarán en el medio tiempo de la final del Mundial 2026, cuya competencia se encuentra en cuartos de final.

Artículos relacionados

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final de la Copa del Mundo se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio, en el estadio Metlife de Nueva Jersey, donde los dos mejores equipos competirán por ser los campeones.

show de medio tiempo en el mundial 2026

Hasta el momento, la competencia se encuentra en la fase de cuartos de final, a la que la Selección Colombia no logró llegar luego de ser eliminada en octavos de final contra la Selección de Suiza tras perder en penales luego de lanzamientos fallidos del Cucho Hernández y Dávinson Sánchez.

Artículos relacionados

¿Qué artistas estarán en la final del Mundial 2026?

Los artistas que ya estaban confirmados por la FIFA para el medio tiempo de la gran final del Mundial eran Shakira, Madonna y los BTS, pero recientemente se sumó a la lista el cantante Justin Bieber.

justin bieber en el mundial 2026

El poster del anuncio se ve al artista, aparentemente con su bebé Jack Blues en sus hombros, cargándolo de una manera bastante particular.

Tras la revelación, miles de fanáticos reaccionaron al respecto, donde muchos se alegraron por su participación y verlo en este escenario.

Artículos relacionados

¿Cómo será el show de medio tiempo del Mundial 2026?

Según han dado a conocer, el show de medio tiempo del Mundial contará con la presencia de estos cuatros artistas, quienes estarán en tarima alrededor de 11 minutos, por lo que, cada artista tendrá poco más de un minuto de presentación.

Asimismo, aparecerán algunos personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets.

Por ahora, no se han revelado más detalles, pero los fanáticos del fútbol y de los artistas están a la expectativa de lo que puedan hacer estos cantantes.

Cabe recordar que la cantante Shakira también estuvo presente en la inauguración del Mundial 2026 interpretando su canción "Dai, Dai", la cual es la oficial de la Copa del Mundo del 2026 y cuyo video musical suma más de 367 millones de reproducciones en YouTube con solo un mes de haberse estrenado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Blessd reaccionó tras la eliminación de Colombia y habló de sus carros personalizados. Blessd

Blessd reaccionó tras la eliminación de Colombia y confesó qué hará con sus carros personalizados

Blessd reaccionó tras la eliminación de Colombia y habló de sus lujosos carros personalizados.

El video de Blessd antes del Colombia vs. Suiza desató una ola de críticas tras la eliminación. Blessd

Blessd mostró sus carros de la Selección Colombia y terminó recibiendo duras críticas tras la derrota

Critican a Blessd tras mostrar sus carros de la Selección Colombia antes del partido con Suiza.

Reconocido músico puso fin a un familiar en Venezuela Viral

Reconocido músico venezolano confirmó el desenlace de la búsqueda de su prima de 6 años

La menor permaneció desaparecida durante varios días tras los terremotos en Venezuela.

Lo más superlike

Eidevin rompió el silencio sobre el supuesto embarazo de Karola Influencers

Eidevin rompió el silencio sobre el supuesto embarazo de Karola, ¿lo confirmó?

Eidevin López llamó la atención en redes sociales al revelar nuevos detalles sobre el supuesto embarazo de Karola.

Fotografían a la Selección Colombia en su regreso al país tras el Mundial Mundial de fútbol

Así fue el regreso de la Selección Colombia tras la eliminación del Mundial: las imágenes hablan

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido