Así será el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: Justin Bieber se suma a la lista

Se confirmaron los artistas que estarán en el medio tiempo de la final del Mundial 2026, cuya competencia se encuentra en cuartos de final.

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¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final de la Copa del Mundo se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio, en el estadio Metlife de Nueva Jersey, donde los dos mejores equipos competirán por ser los campeones.

Hasta el momento, la competencia se encuentra en la fase de cuartos de final, a la que la Selección Colombia no logró llegar luego de ser eliminada en octavos de final contra la Selección de Suiza tras perder en penales luego de lanzamientos fallidos del Cucho Hernández y Dávinson Sánchez.

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¿Qué artistas estarán en la final del Mundial 2026?

Los artistas que ya estaban confirmados por la FIFA para el medio tiempo de la gran final del Mundial eran Shakira, Madonna y los BTS, pero recientemente se sumó a la lista el cantante Justin Bieber.

El poster del anuncio se ve al artista, aparentemente con su bebé Jack Blues en sus hombros, cargándolo de una manera bastante particular.

Tras la revelación, miles de fanáticos reaccionaron al respecto, donde muchos se alegraron por su participación y verlo en este escenario.

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¿Cómo será el show de medio tiempo del Mundial 2026?

Según han dado a conocer, el show de medio tiempo del Mundial contará con la presencia de estos cuatros artistas, quienes estarán en tarima alrededor de 11 minutos, por lo que, cada artista tendrá poco más de un minuto de presentación.

Asimismo, aparecerán algunos personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets.

Por ahora, no se han revelado más detalles, pero los fanáticos del fútbol y de los artistas están a la expectativa de lo que puedan hacer estos cantantes.

Cabe recordar que la cantante Shakira también estuvo presente en la inauguración del Mundial 2026 interpretando su canción "Dai, Dai", la cual es la oficial de la Copa del Mundo del 2026 y cuyo video musical suma más de 367 millones de reproducciones en YouTube con solo un mes de haberse estrenado.