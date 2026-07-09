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Eidevin rompió el silencio sobre el supuesto embarazo de Karola, ¿lo confirmó?

Eidevin López llamó la atención en redes sociales al revelar nuevos detalles sobre el supuesto embarazo de Karola.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Eidevin rompió el silencio sobre el supuesto embarazo de Karola
Eidevin llama la atención al pronunciarse sobre el supuesto embarazo de Karola / (Foto de Canal RCN y Freepik)

La conversación sobre Karola y Eidevin tomó fuerza en redes sociales luego de que un video relacionado con un supuesto embarazo de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia generara dudas entre sus seguidores.

Ante la cantidad de comentarios, el creador de contenido rompió el silencio y, finalmente, se pronunció al respecto.

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¿Por qué surgieron rumores sobre el supuesto embarazo de Karola?

La versión comenzó a circular después de que Yina Calderón mencionara en redes sociales que una exparticipante de La casa de los famosos Colombia estaría esperando un bebé. Sus declaraciones aumentaron la curiosidad de los seguidores, quienes empezaron a buscar pistas sobre la identidad de la persona a la que se refería.

¿Por qué surgieron rumores sobre el supuesto embarazo de Karola?
Karola y Eidevin hablan acerca de supuesto embarazo / (Foto del Canal RCN)

Con el paso de los días, un video compartido en plataformas digitales alimentó las especulaciones. En el contenido, Karol Alcendra, conocida como Karola, aparece conversando con algunas personas y mencionando un supuesto embarazo, además de señalar que Eidevin sería el padre del bebé.

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Según lo que se observa en el clip, la creadora de contenido habría hablado sobre la manera en la que le contaría la noticia a Eidevin, pues aparentemente él todavía no conocería la información. Esto hizo que varios internautas tomaran el video como una posible confirmación.

Sin embargo, el contenido generó dudas entre algunos seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si realmente se trataba de una noticia oficial o si, más bien, hacía parte una broma en redes sociales.

¿Qué dijo Eidevin sobre el supuesto embarazo de Karola?
El supuesto embarazo de Karola genera conversación en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

¿Qué dijo Eidevin sobre el supuesto embarazo de Karola?

Después de que el video empezara a circular ampliamente en diferentes plataformas digitales, varios usuarios comenzaron a esperar una respuesta por parte de Eidevin para conocer su postura frente a la información que estaba tomando fuerza en redes sociales.

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La expectativa aumentó con el paso de las horas, pues muchos seguidores querían saber si se trataba de una noticia confirmada o si había otro contexto detrás de lo ocurrido.

Finalmente, el creador de contenido apareció en los comentarios de una publicación relacionada con el tema y dejó una respuesta que rápidamente generó reacciones entre quienes seguían la conversación.

"Una bromita pa Youtube", escribió.

Su mensaje fue interpretado por varios internautas como una posible señal de que el supuesto embarazo no sería real. Sin embargo, otros seguidores continuaron esperando una confirmación directa por parte de Karola o Eidevin para conocer qué había realmente detrás del video.

Aunque su respuesta generó nuevas opiniones entre los seguidores, hasta el momento la conversación continúa alrededor del contenido publicado y de las diferentes versiones que han circulado en redes sociales.

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