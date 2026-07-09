Karin Jiménez, pareja de Santiago Arias, se pronunció tras su posible salida de la Selección

Tras la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, Santiago Arias abrió la conversación sobre una posible despedida de la Tricolor y su pareja, Karin Jiménez, compartió un mensaje que llamó la atención de los seguidores del futbolista.

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¿Qué dijo Santiago Arias sobre su futuro en la Selección Colombia?

Luego de la salida de Colombia del torneo internacional, varios jugadores expresaron sus sentimientos sobre lo ocurrido y recordaron la importancia de haber representado al país en una nueva edición mundialista.

Santiago Arias fue uno de ellos. El lateral derecho publicó un mensaje en el que habló de la posibilidad de cerrar una etapa importante dentro de su carrera con la Selección Colombia.

Santiago Arias se pronunció sobre su futuro en la Selección Colombia / (Foto de AFP)

El jugador señaló que la eliminación dejó tristeza, pero también destacó todo lo vivido durante los años en los que defendió la camiseta nacional. Además, recordó que el Mundial 2026 representó su tercera participación en esta competencia.

Sus palabras generaron reacciones entre los aficionados, quienes recordaron los momentos que el futbolista ha protagonizado con la Tricolor desde su debut y las diferentes convocatorias en las que hizo parte del equipo nacional.

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¿Qué mensaje compartió la pareja de Santiago Arias tras el Mundial 2026?

Karin Jiménez, pareja del futbolista, también se pronunció luego de la participación de Arias con Colombia. A través de sus redes sociales compartió un mensaje en nombre de la familia Arias Jiménez, agradeciendo el apoyo recibido durante el torneo.

“Gracias a cada colombiano que creyó, que alentó, que oró, que viajó, que cantó el himno con el corazón y que nunca dejó de soñar”, escribió.

Karin Jiménez compartió emotivo mensaje tras el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

En la publicación, la familia destacó el orgullo de acompañar al jugador durante esta etapa y aseguró que seguirán apoyándolo en los próximos retos de su carrera.

Además, Karin compartió una imagen junto a sus hijos Thiago, Luca y Milán usando la camiseta de Colombia, acompañada de un mensaje dedicado al futbolista.

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¿Quién es Karin Jiménez, pareja de Santiago Arias?

Karin Jiménez ha acompañado a Santiago Arias durante diferentes momentos de su trayectoria deportiva y suele compartir mensajes relacionados con la carrera del jugador y los logros de la familia.

Durante la participación de Colombia en el Mundial 2026, la mujer publicó varios mensajes de respaldo al lateral y destacó el esfuerzo realizado por el futbolista al representar al país.

En una de sus publicaciones, señaló que el mayor reconocimiento para Arias siempre será la persona que es, resaltando aspectos como su humildad, la manera en que enfrenta los momentos difíciles y su entrega dentro del campo.

"Te admiro profundamente", escribió.

La posible despedida de Santiago Arias de la Selección Colombia abrió una nueva conversación entre los seguidores del equipo nacional, quienes esperan conocer cuál será la decisión del jugador sobre su futuro con la Tricolor.