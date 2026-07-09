Novia de Lamine Yamal sorprendió con inusual petición para la final del Mundial, ¿qué dijo?

La actual pareja del delantero español, Lamine Yamal, hizo una particular petición a través de sus redes sociales y generó controversia.

¿Quién es la novia de Lamine Yamal?

Lamine Yamal es un futbolista español del FC Barcelona, considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial. A sus 18 años ha logrado llegar a grandes campeonatos como la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026.

Más allá de su talento futbolístico, el español ha estado involucrado en polémicas debido a que su vida amorosa ha sido pública en varias ocasiones. Muchas personas lo critican porque a su corta edad ya presumido a tres mujeres diferentes.

Lamine Yamal ha sido controversial con su vida amorosa (Foto de AFPFlorencia Tan Jun)

Alex Padilla, una creadora de contenido española, fue su primera pareja conocida públicamente. Se les vio juntos en el 2024 compartiendo en viajes; sin embargo, a finales de ese año terminaron su relación. Un tiempo después, mantuvo una relación con la cantante argentina Nicki Nicole; el romance fue confirmado públicamente, pero terminó pocos meses después por una decisión mutua.

Actualmente, Lamine se encuentra en una relación con una influencer española llamada Inés García. La relación se hizo oficial en mayo de 2026 durante las celebraciones del título de liga del FC Barcelona. Desde entonces han sido vistos juntos en vacaciones y ella ha estado apoyándolo durante el Mundial de 2026.

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¿Cuál fue la petición que hizo la novia de Lamine Yamal?

Hace un par de horas, Inés sorprendió al hacerle una petición a Lamine, un comentario que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Todo ocurrió después de la confirmación de que Justin Bieber será el encargado del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial 2026.

Justin Bieber se presentará en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 (Foto de AFP/KEVIN WINTER)

La noticia tomó por sorpresa a miles de seguidores del cantante canadiense, entre ellos Inés, quien aprovechó el anuncio para pedirle a su novio que llevara a su selección hasta la final y así poder disfrutar de la presentación del artista.

Mi amor, haz lo que sea para llegar a la final, ¿me escuchas? ¡LO QUE SEA!

A pesar de que Lamine no se pronunció al respecto, su pareja pudo demostrar lo mucho que le gusta la música de JB.

¿Cuándo se disputará la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio del 2026 a las 3:00 p.m. en el estadio Estadio Nueva York–Nueva Jersey (MetLife Stadium) de Estados Unidos.

Aún no están definidos los equipos que se enfrentarán en el histórico partido; sin embargo, el torneo se está desarrollando rápidamente para conocer los nombres de las selecciones pronto.