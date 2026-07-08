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Reconocido futbolista que participó en el Mundial 2026 acaba de graduarse del colegio: ¿quién es?

Tras su gran desempeño en la Copa del Mundo, el jugador fue captado recibiendo su diploma y siendo felicitado sus seres queridos.

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
Gilberto Mora se acaba de graduar de bachillerato
Un futbolista que debutó en el Mundial 2026 acaba de graduarse del colegio (Foto de

Un futbolista que debutó en las ligas mayores en pleno Mundial 2026 sorprendió a sus seguidores al ser captado en su grado de bachillerato.

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¿Cuál es el futbolista que se acaba de graduar del colegio?

Uno de los futbolistas titulares de la Selección de México sorprendió al aparecer en su grado del colegio tan solo unos días después de su participación en el Mundial 2026.

Se trata de Gilberto Mora o Gilberto Morita (como le dicen de cariño sus compañeros), una de las mayores promesas del fútbol mexicano y uno de los talentos jóvenes más destacados del mundo. A sus 17 años, se convirtió en el futbolista más joven del Mundial 2026 y en una de las grandes revelaciones del torneo.

Futbolista Gilberto Mora
Gilberto Mora fue titular de la Selección de México en el Mundial 2026 (Foto de AFP/Yuri CORTEZ)

Gracias a su personalidad, madurez y versión del juego, el mexicano ha logrado destacarse en varias ocasiones; entre ellas: su participación en la Primera División de México con apenas 15 años o cuando fue convocado a la Selección Mayor de México para disputar la Copa Oros de la Concacaf.

Su talento se debe gracias a que su padre, Gilberto Mora Olayo, también fue futbolista profesional y tiene gran conocimiento en el deporte. Actualmente, el señor trabaja como entrenador en las categorías menores del Club Tijuana, por lo que ha sido pieza clave en el desarrollo de su carrera.

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¿Cuál es el video de Gilberto Mora graduándose del colegio?

Hace unas horas, Gilberto Mora fue tendencia en las redes sociales, ya que fue captado en plena ceremonia de grado. Para muchas personas el futbolista es un ejemplo de disciplina y resiliencia, ya que, sin siquiera haber terminado su colegio, ya había logrado estar en el torneo de fútbol más importante del mundo.

En el video se puede observar el momento exacto en el que Gilberto es llamado a recibir su diploma y varios de los asistentes que estaban presentes aplauden con orgullo

Los internautas, por su lado, también comentaron palabras de orgullo y admiración, asegurando que es un ejemplo a seguir dentro de la juventud del país

¡Qué vida! Un día estás jugando tu primer mundial y al siguiente graduándote de la prepa. Ese cabr0n es como Spiderman. Ojalá que mantenga siempre los pies en la tierra...

Que padre que se prepare académicamente también. ¡Un ejemplo para la muchachada!

Foto de todos los jugadores de la Selección de México
Gilberto Mora es el jugador más jóven de la Selección de México y del Mundial 2026 (Foto de AFP/ CARL DE SOUZA)
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