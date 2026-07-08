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Messi dejó contundente mensaje en sus redes, ¿dijo algo de la eliminación de Colombia en el Mundial?

Lionel Messi reaparece en sus redes desatando todo tipo de opiniones sobre si se pronunció o no por la eliminación de Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Messi dejó contundente mensaje en sus redes, ¿dijo algo de la eliminación de Colombia en el Mundial?
¿Messi se pronunció tras la eliminación de la Selección Colombia? | AFP: Juan Mabromata

El pasado 7 de julio, una gran variedad de internautas se sorprendió con los partidos que se llevaron a cabo en el Mundial 2026, en el que la Selección de Egipto y el equipo de Colombia fueron eliminados.

Así también, los hinchas del fútbol se han sorprendido con una reciente publicación que compartió Lionel Messi en sus redes y se han creado varias especulaciones en redes sobre si se trató de una aparente indirecta para la Selección Colombia.

¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Messi tras la derrota de la Selección Colombia?

Desde hace varios días, una gran variedad de internautas ha desatado todo tipo de opiniones a través de las redes sociales por la reciente publicación que compartió Lionel Messi tras la eliminación de la Selección Colombia.

Messi dejó contundente mensaje en sus redes, ¿dijo algo de la eliminación de Colombia en el Mundial?
Esta fue le última publicación que compartió Lionel Messi en sus redes. | AFP: Luis Robayo

Cabe destacar que Messi se ha destacado por ser uno de los futbolistas más destacados en el Mundial 2026, no solo por su gran desempeño con la Selección de Argentina, sino también, por una reciente publicación que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 512 millones de seguidores, en la que expresó las siguientes palabras:

“Este equipo no baja los brazos nunca. Qué locura lo de hoy, otra vez, este grupo es increíble”, agregó Lionel Messi en la descripción de la publicación.

Aunque el futbolista no se pronunció tras la derrota de la Selección Colombia del Mundial 2026, una gran variedad de internautas se ha sorprendido con el próximo rival que tendrá Argentina.

¿Cuál será el próximo rival que tendrá la Selección de Argentina en el Mundial 2026?

Por el momento, el único equipo de Latinoamérica que continúa en el Mundial 2026 es la Selección de Argentina y, por ello, los hinchas del fútbol le han enviado todo su apoyo.

Messi dejó contundente mensaje en sus redes, ¿dijo algo de la eliminación de Colombia en el Mundial?
¿Cuál será el próximo partido de Argentina en el Mundial? | AFP: Thomas Coex

Así también, el rival con el que se enfrentará la Selección de Argentina en el Mundial 2026 será con el equipo de Suiza tras la eliminación de Colombia y obtener el triunfo.

Por el momento, ambos equipos luchan por obtener el triunfo y el equipo que obtenga el mayor número de goles, seguirá avanzando en el Mundial 2026.

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