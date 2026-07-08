En las últimas horas, Sheila Gándara compartió un video mediante sus redes sociales, el cual ha desatado todo tipo de comentarios por lo que compartió, pues, se evidencia que está atravesando por un nuevo momento de su vida, dejando muchas cosas atrás.

Así también, varios internautas se han sorprendido con todos los acontecimientos que ha llevado a cabo Juanda Caribe, quien en la actualidad tiene una relación con Mariana Zapata.

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¿Cuál fue el sorprendente mensaje que dejó recientemente Sheila Gándara en sus redes?

Cabe destacar que Sheila Gándara se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital, quien ha compartido varios detalles de su vida mediante sus redes sociales.

Con este video reapareció Sheila Gándara en sus redes. | Foto: Canal RCN

Por ello, Sheila compartió en horas de la noche de este 8 de julio un video que ha desatado todo tipo de comentarios por parte de los internautas en las redes sociales.

En el video se evidencia que hay varios objetos rodeados de fuego, los cuales han desatado todo tipo de opiniones, pues, se evidencia que Sheila está en una nueva faceta de su vida y ha dejado muchas cosas de su pasado atrás. También, dejó un mensaje al respecto:

“Se acabó el silencio”, agregó Sheila Gándara.

Aunque por el momento Sheila no ha explicado la razón por la que compartió el video, se evidencia que próximamente dará todo tipo de detalles por la nueva etapa que está por vivir.

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¿Cuál fue la razón por la que Sheila Gándara se separó de Juanda Caribe?

Recordemos que hace varias semanas, Juanda Caribe generó una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales, en especial, por ser uno de los finalistas de La casa de los famosos Colombia.

Desde luego, Juanda desató una ola de opiniones por su vínculo con Mariana Zapata a lo largo del reality, demostrando un aparente gusto.

Así surgió el vínculo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata. | Foto: Canal RCN

Luego de que finalizara el programa, Juanda dejó de seguir a Sheila de sus redes y ha tenido la oportunidad de expresar públicamente en varias ocasiones que tiene un vínculo especial por Mariana Zapata.

Hace pocos días, Juanca Caribe besó públicamente a Mariana Zapata y aprovechó la oportunidad de ver reflejado que hay una química especial por parte de ambos.

Aunque por le momento no se ha confirmado con exactitud la que sería la causa de la separación de Sheila Gándara, internautas han desatado múltiples teorías sobre el posible vínculo de Mariana y Juanda.