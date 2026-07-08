Yina Calderón hizo inesperada predicción sobre la relación de Karina García y Kris R: “se van a separar”

Yina Calderón volvió a hablar públicamente sobre Karina García y su relación con el cantante Kris R.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre Karina García y Kris R?

Durante una reciente transmisión en vivo, la empresaria e influenciadora colombiana hizo varios comentarios sobre la pareja y aseguró cuál cree que será el futuro de su relación.

Yina hizo una especie de predicción mientras hablaba con sus seguidores y, entre risas, aseguró que la relación entre Karina García y Kris R no duraría.

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"Otra pareja va a terminar, amiga", comentó inicialmente. Después, haciendo un gesto con las manos sobre la cabeza y simulando ser una vidente, agregó: "Veo que Cupido falló".

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la relación de Karina García y Kris R? (Foto: Canal RCN)

Segundos más tarde volvió a referirse a la pareja y expresó: "Bebés, se va a separar Karina y Kris R".

A pesar de esas palabras, Yina también aclaró que no era un deseo personal. Incluso aseguró que le gustaría que la relación de Karina pudiera mantenerse con el paso del tiempo.

"No quisiera en verdad ojalá, Karina, pueda construir un hogar. Me cae muy bien, ustedes lo saben", afirmó durante el mismo en vivo, aunque inmediatamente insistió en que, desde su punto de vista, la relación no duraría.

“Eso tampoco va a durar”, haciendo referencia a las anteriores relaciones de Karina García.

Además, recordó que Karina no creció con la figura de su padre y manifestó que, por esa razón, considera que la creadora de contenido siempre ha buscado construir un hogar y formar una familia.

¿Cómo va la relación entre Karina García y Kris R?

Como se recuerda, Karina García hizo pública su relación con Kris R después del concierto de Bad Bunny en Medellín, cuando ambos fueron captados juntos.

Tras el concierto la pareja comenzó a aparecer en redes sociales y eventos públicos. Recientemente confirmaron que estaban esperando un bebé.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la relación de Karina García y Kris R? (Foto: Canal RCN)

En un video que compartió esta semana Karina en el que le mostró cuál fue la reacción de su hijo Valentino al conocer que tendía un hermanito también confesó que se mudarían de casa.

Cabe recordar que, días atrás, la propia Yina Calderón también aseguró durante otra transmisión en vivo que, según ella, el bebé que esperan Karina García y Kris R sería un niño.