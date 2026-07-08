En las últimas horas, los hinchas del fútbol han desatado una ola de opiniones en redes por la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 por su derrota con Suiza en la tanda de penaltis.

Por su parte, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento se han pronunciado al respecto y una de las más destacadas fue Mario Alberto Yepes, quien dejó contundente mensaje en sus redes.

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¿Cuál fue el mensaje que compartió Mario Alberto Yepes por la eliminación de Colombia en el Mundial 2026?

Recordemos que el nombre de Mario Alberto Yepes se ha convertido en uno de los más resonados en los últimos años, en especial por la viral frase de: “era gol de Yepes” por el gol anulado en el partido de Brasil en el Mundial 2014.

Este fue el mensaje que recientemente dejó Yepes en sus redes. | AFP: Nick Laham

De este modo, Mario Alberto Yepes compartió recientemente en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 516 mil seguidores, unas contundentes palabras acerca de la eliminación de la tricolor, expresando las siguientes palabras:

“El fútbol siempre da lecciones. Hoy nos toca aceptar una derrota que duele, pero que no puede borrar el compromiso, el esfuerzo y la dignidad con la que este grupo defendió la camiseta de Colombia”, agregó Mario Alberto Yepes.

Así también, el exfutbolista ha desatado una ola de opiniones acerca del gran desempeño que tuvo la tricolor durante el Mundial 2026, en especial, por las nuevas figuras que se destacaron:

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“Gracias por representar a nuestro país con carácter, profesionalismo y entrega hasta el final. Levanten la cabeza. Los momentos difíciles también hacen parte del camino y sin duda, volverán más fuertes”, agregó Yepes.

¿Quién es la bella hija de Mario Alberto Yepes que ha captado la atención mediática?

¿Quién es la bella hija de Mario Yespes? | AFP: Edwin Pipicano

Es clave mencionar que en varios partidos que se llevaron a cabo en el Mundial 2026 de la Selección Colombia, los internautas se sorprendieron con la belleza de Miranda Yepes.

En la actualidad, Miranda es la hija de Mario Alberto Yepes, quien captó la atención por su belleza al ser vista en varios partidos que se llevaron a cabo de la Selección Colombia.