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Valentina Ferrer habló de la Selección Colombia tras la eliminación del Mundial y su reacción se hizo viral

La modelo argentina habló de Colombia tras la eliminación y sorprendió con una inesperada confesión.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Valentina Ferrer confesó que quería que Colombia avanzara en el Mundial 2026.
La reacción de Valentina Ferrer tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026. (Fotos: AFP)

Valentina Ferrer sorprendió a sus millones de seguidores al compartir un video en el que habló sobre la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026.

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¿Qué dijo Valentina Ferrer sobre la eliminación de Colombia del Mundial?

La modelo argentina, pareja sentimental de J Balvin, confesó que quería que la Tricolor avanzara a la siguiente ronda y explicó por qué vivió el torneo con sentimientos divididos.

A través de su cuenta de TikTok, donde suele compartir videos de humor y algunos momentos de su vida familiar junto a J Balvin y su hijo Río, la modelo publicó un video en el que habló de la derrota de Colombia frente a Suiza.

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En el video, Valentina apareció tomándose la cabeza con las dos manos mientras llevaba puesta la camiseta de la Selección Argentina. Con ese gesto dejó ver que la eliminación de Colombia también la había afectado.

Luego decidió hablar directamente y aclaró que, aunque es argentina, durante el Mundial estuvo apoyando a Colombia.

Valentina Ferrer confesó que quería que Colombia avanzara en el Mundial 2026.
La reacción de Valentina Ferrer tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026. (Foto: AFP)

"Yo no soy colombiana, pero quería que ganara Colombia. No sé, como que viví este Mundial con una doble vida entre Colombia y Argentina", comentó la modelo argentina.

¿Valentina Ferrer va a ir a los partidos que quedan del Mundial?

Después de hacer esa confesión, Valentina fiel a su estilo habló sobre los cuartos de final del Mundial.

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Ferrer aseguró que ahora tenía otro problema, pues quien llamó su "esponsor", haciendo referencia a J Balvin, ya no la llevaría a ver los siguientes partidos del torneo.

"J Balvin no me va a llevar a ver... ¿Alguien que me invite?", dijo la modelo, provocando una ola de reacciones en redes sociales.

Como era de esperarse, los comentarios sobre la Selección Albiceleste empezaron a aparecer y eran relacionados con el polémico partido que tuvo contra Egipto.

Valentina Ferrer confesó que quería que Colombia avanzara en el Mundial 2026.
La reacción de Valentina Ferrer tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026. (Foto: AFP)

"Ahora a J Balvin le toca apoyar a tu selección, Vale", haciendo referencia a que Argentina sí logró avanzar a la siguiente fase del Mundial.

Mientras Colombia quedó eliminada tras perder en la tanda de penales frente a Suiza, la Selección Argentina se prepara para su partido en los cuartos de final del Mundial 2026 contra Suiza.

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