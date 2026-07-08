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Isabella Ladera sorprendió al contar si ya dio a luz a su hijo tras días de ausencia en redes

Isabella Ladera aclaró si ya nació su bebé y sorprendió con la respuesta en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Isabella Ladera habló sobre el nacimiento de su segundo hijo
Isabella Ladera respondió si ya nació su segundo hijo. (Fotos: AFP y Freepik)

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al compartir una nueva actualización sobre la llegada de su segundo hijo.

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¿Qué contó Isabella Ladera sobre su embarazo?

La modelo venezolana respondió varias preguntas de sus seguidores y contó cómo avanza esta etapa del embarazo, luego de varios días en los que había mantenido un perfil bajo en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, donde con frecuencia realiza dinámicas de preguntas y respuestas con sus seguidores, la creadora de contenido respondió una de las dudas que más le estaban haciendo sobre su embarazo.

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Desde que ocurrieron los dos terremotos registrados el pasado 25 de junio en Venezuela, Isabella había disminuido las publicaciones relacionadas con su vida personal.

Durante esos días, gran parte del contenido que compartió estuvo enfocado en informar sobre la emergencia que atravesó su país.

Isabella Ladera habló sobre el nacimiento de su segundo hijo
Isabella Ladera respondió si ya nació su segundo hijo. (Foto: AFP)

Ahora, sus seguidores volvieron a preguntarle por el estado de su embarazo, ya que, según los cálculos de muchos de ellos, la modelo estaría muy cerca de dar a luz al bebé que espera junto a Hugo García.

Ante la pregunta, Isabella respondió con una fotografía de su rostro y un breve mensaje en el que aclaró que el nacimiento todavía no se ha dado.

"Seguimos embarazada, hermana. Fueron en el día, pues en la noche no puedo, no sé por qué", respondió la modelo, despejando las dudas de quienes esperaban noticias sobre la llegada del bebé.

¿En qué semana de embarazo está Isabella Ladera?

Antes de compartir esa respuesta en Instagram, Isabella también había hablado sobre esta etapa en su cuenta de TikTok, donde reveló que actualmente ya se encuentra en la semana 39 de embarazo.

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La modelo explicó que ya está preparando todo para la llegada de su segundo hijo, teniendo en cuenta que el parto podría comenzar en cualquier momento.

Isabella Ladera habló sobre el nacimiento de su segundo hijo
Isabella Ladera respondió si ya nació su segundo hijo. (Foto: AFP)

En los últimos meses, Isabella Ladera tras el anuncio del embarazo mostró varios detalles del proceso y los síntomas que tuvo y, ahora que se encuentra en la recta final las expectativas sobre el nacimiento del bebé aumentaron.

Cabe recordar que Isabella Ladera ya es mamá de una niña de cinco años fruto de una relación anterior.

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