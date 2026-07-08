Yina Calderón reveló la primera señal sobre la famosa embarazada: ¿fruto de un reality?

Yina Calderón vuelve a dar de qué hablar tras formar un gran escándalo en redes sociales, luego de revelar que, sabe de la famosa que estaría esperando un hijo; según ella es alguien de un reality.

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La empresaria huilense no genera dudas con lo que dice, porque siempre que habla del tema de embarazos, siempre resulta siendo cierto, por eso, se hace llamar Yina Adivina. Hace poco habló de una figura pública embarazada y resultó Karina revelando la espera de su tercer hijo.

Así mismo, ella fue la primera en hablar sobre el embarazo de Lina Tejeiro, semanas antes de que la actriz lo confirmara y precisamente, está generando conversación al ser insistente de que hay una famosa en espera de un bebé.

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Lo que más captó la atención, fueron los detalles que dio la empresaria, dando señales con lo que las personas están especulando sobre quiénes serían los embarazados.

¿Qué dijo Yina Calderón al dar las señales sobre la famosa que está embarazada?

A través de un live que hizo Yina Calderón en sus redes sociales, la empresaria confesó que ya tiene el día específico para revelar el nombre de la famosa que está esperando a un bebé.

Yina Calderón encendió las redes con una inesperada revelación. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia dijo que mucho le han preguntado sobre el tema y se metería en problemas en caso de revelarlo ya: “se acaba este mundo”.

“Es fruto de un reality”, confesó, añadiendo que lo va a pensar y en tal caso, lo dirá en su cumpleaños, así le digan chismosa.

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¿Cuáles son los nombres que suena con respecto a la supuesta embarazada de la que estaría hablando Yina Calderón?

Lo que sale en redes sociales es que, posiblemente el nombre de esta embarazada podrías ser Norma Nivia, pues su relación con Mateo Varela es desde la temporada pasada de La casa de los famosos Colombia.

La nueva predicción de Yina Calderón desató rumores. (Foto/ Canal RCN)

Así mismo, dicen que podría ser Alexa Torrex, debido a su supuesta relación con Tebi Bernal; por otro lado, también suena Karola y hasta la misma Mariana Zapatas.

Por ahora, estos son solo especulaciones, debido a la primera pista que dio Calderón sobre “un reality”.