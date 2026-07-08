Karina García conmovió al mostrar el tierno gesto de Valentino con su hermanito

Karina García compartió un emotivo video en el que su hijo menor, Valentino, tiene un tierno gesto con ella; el video generó cientos de comentarios.

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¿Cuántos hijos tiene Karina García?

Karina García es una empresaria, inlfuenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025. La paisa ha sido centro de miles de comentarios, debido a que su vida personal y amorosa ha sido expuesta públicamente en varias ocasiones.

Sin embargo, una de las facetas que sus seguidores más disfrutan es la de ella como mamá, ya que ha demostrado tener una relación cercana con sus hijos. Actualmente, la influenciadora tiene solo dos hijos: Isabella Vargas, de 19 años, y Valentino, de apenas 6.

Isabella Vargas y Valentino Mesa, hijos de Karina García (Foto de Canal RCN)

La mayor se dedica a crear contenido en redes sociales, donde comparte publicaciones sobre belleza, moda y rutinas de ejercicio. Además, algunas de sus apariciones en redes sociales han sido controversiales ya que es muy criticada por querer ser como su mamá y seguir sus pasos.

Valentino, por su lado, se ha caracterizado por ser un niño tierno y auténtico. En varias ocasiones, los clips donde aparece el menor se han vuelto virales gracias a sus comentarios inocentes y, a veces, imprudentes. Asimismo, Karina lo presume constantemente en sus plataformas digitales.

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¿Cuál fue el gesto de Valentino hacia Karina?

Hace menos de un mes, Karina García sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que iba a volver a ser mamá, ya que estaba embarazada de su actual pareja, Kris R. El anuncio tomó desapercibidos a muchos internautas que disfrutan de su contenido.

Karina García anunció que está esperando su tercer hijo (Foto de Canal RCN)

Después de ello, la mayoría de cosas que la influenciadora comparte tienen que ver con la maternidad, sus cambios físicos, los retos que ha tenido en su embarazo y muchas otras cosas.

Recientemente, publicó un video que enterneció a varios de sus seguidores; se trataba de su hijo Valentino haciéndole un masaje en su pancita. Las imágenes demostraron la disposición y la felicidad del menor al tener este gesto con su mamá.

Las palabras de Karina hacia el niño fueron de agradecimiento:

Gracias por consentir a tu hermanito, hijo

Sin embargo, la respuesta madura de Valentino la sorprendió, ya que aún no se ha revelado si se trata de una niña o de un niño