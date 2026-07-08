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¿Sabías que Erling Haaland no nació en Noruega? Los datos que pocos conocen del futbolista viral

Las 5 cosas que quizás no sabías de Erling Haaland, el goleador que llevó a Noruega a los cuartos de final.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Estos son cinco datos de Erling Haaland que quizás no sabías.
Cinco curiosidades de Erling Haaland que pocos conocen. (Foto: AFP)

Erling Haaland no solo está siendo una de las grandes figuras del Mundial 2026 por sus goles.

El delantero de Noruega también ha llamado la atención por la historia que lo rodea, sus costumbres fuera de la cancha además de los videos virales que ha tenido en el último tiempo.

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¿Qué curiosidades de Erling Haaland que pocos conocen?

Con siete anotaciones en la Copa del Mundo, el atacante del Manchester City se mantiene entre los máximos goleadores del Mundial y lidera la histórica clasificación de su país a los cuartos de final.

Aunque hoy es uno de los futbolistas más reconocidos del planeta, Haaland nació en la ciudad de Leeds, en Inglaterra, en el año 2000, cuando su padre, Alf-Inge Håland, jugaba para el Leeds United.

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Sin embargo, pocos años después su familia regresó a Bryne, en Noruega, donde comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol.

Con apenas cinco años ya entrenaba con niños mayores y, según quienes lo dirigieron en esa etapa destacaba por la facilidad que tenía para marcar goles.

Estos son cinco datos de Erling Haaland que quizás no sabías.
Cinco curiosidades de Erling Haaland que pocos conocen. (Foto: AFP)

Antes de llegar al Manchester City, el delantero pasó por clubes como Bryne FK, Molde FK, Red Bull Salzburg y Borussia Dortmund.

Otro aspecto que ha despertado curiosidad es su estricta rutina fuera de las canchas. El futbolista consume cerca de 6.000 calorías al día y mantiene una alimentación basada en proteínas, además de cuidar sus horas de descanso y evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir.

¿Por qué Erling Haaland es tan importante para Noruega?

La participación de Haaland con la Selección de Noruega ha sido determinante durante los últimos años.

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El delantero se volvió el principal referente de un equipo que volvió a disputar un Mundial después de 28 años. Noruega la última vez que participó en un Mundial fue en el año 1998.

Con la camiseta de su selección suma más de 60 goles en poco más de 50 partidos internacionales.

Estos son cinco datos de Erling Haaland que quizás no sabías.
Cinco curiosidades de Erling Haaland que pocos conocen. (Foto: AFP)

Aunque pudo representar a Inglaterra por haber nacido allí, siempre eligió vestir la camiseta de Noruega.

Incluso, en la espalda de su uniforme aparece el apellido Braut Haaland, una tradición familiar que incorpora el apellido de soltera de su madre junto al de su padre.

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