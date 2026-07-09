Luisa Fernanda W enterneció al mostrar un momento con sus hijos durante sus vacaciones

Luisa Fernanda W compartió hace unos días que estaba de viaje con sus hijos, Máximo y Domenic, a quienes llevaría a Orlando para disfrutar de unas vacaciones familiares.

Desde entonces, la creadora de contenido ha mostrado varios momentos del recorrido y de los lugares que han visitado durante su estadía en Estados Unidos.

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¿Qué mostró Luisa Fernanda W durante sus vacaciones en Orlando?

A través de las historias de Instagram, Luisa Fernanda W compartió este jueves parte de la jornada que vivió junto a sus hijos en uno de los parques de Universal Orlando.

La influenciadora colombiana apareció contando que decidió subirse a una de las montañas rusas más rápidas y extremas del parque.

Luisa Fernanda W reveló cómo avanza su viaje familiar junto a Máximo y Domenic.(Foto: AFP)

Antes de hacerlo confesó que estaba un poco nerviosa y, entre risas, comentó: "Me entenderán las mamás", hablando de la sensación que le producía la experiencia.

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Después de bajarse de la atracción aseguró que la experiencia superó sus expectativas y expresó: "Me la disfruté demasiado", dejando ver la emoción con la que disfrutó este momento.

Durante el resto del día también mostró algunos espacios del mundo de Harry Potter, una de las zonas temáticas más visitadas del parque.

¿Cómo terminó el día de Luisa Fernanda W con sus hijos?

Al finalizar la jornada, Luisa Fernanda W compartió una imagen que llamó la atención de sus millones de seguidores. En la imagen aparecían Máximo y Domenic completamente dormidos después de recorrer el parque durante varias horas.

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La creadora de contenido mostró a los dos pequeños descansando tras las actividades del día, sin duda los dos pequeños aprovecharon al máximo la visita a Universal Orlando.

Luisa Fernanda W reveló cómo avanza su viaje familiar junto a Máximo y Domenic. (Foto: Canal RCN)

Días atrás, Luisa Fernanda W también había explicado que el viaje coincidió con el partido de la Selección Colombia, motivo por el cual ella y sus hijos no pudieron seguir el encuentro, ya que en ese momento se encontraban en el aeropuerto rumbo a Estados Unidos.

Desde su llegada a Orlando ha compartido diferentes momentos de las vacaciones familiares, las actividades que han realizado junto a los niños y al cantante de música popular Pipe Bueno.