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Jenny López hizo curiosa confesión sobre su matrimonio con Jhonny Rivera: ¿ha sentido celos?

Jenny López desata opiniones en redes tras una curiosa confesión que hizo sobre su matrimonio con Jhonny Rivera.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Jenny López hizo curiosa confesión sobre su matrimonio con Jhonny Rivera: ¿ha sentido celos?
¿Cuál fue la confesión que hizo Jenny López en sus redes? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Jenny López se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales al hacer varias confesiones sobre su matrimonio con Jhonny Rivera.

Con base en esto, la cantante sorprendió al hacer una confesión acerca de los celos que ha llegado a sentir y la razón por las que los ha sentido.

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¿Cuál fue la confesión que hizo Jenny López acerca de los celos que ha sentido en su relación?

Cabe destacar que Jenny López no solo se ha destacado por ser una reconocida cantante del género popular, sino también, por compartir varios detalles de su vida a través de las redes sociales.

Jenny López hizo curiosa confesión sobre su matrimonio con Jhonny Rivera: ¿ha sentido celos?
Esto dijo Jenny López sobre los celos. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, varios seguidores de Jenny López le preguntaron mediante sus redes sociales acerca de las veces que ha llegado a sentir celos a lo largo de su relación con Jhonny Rivera, con quien se casó a principios de este año y fue honesta con sus palabras:

El internauta le pregunta a Jenny: ¿eres celosa? A lo que ella responde: solo si hay un motivo, de resto no.

Con base en estas palabras, Jenny aprovechó la oportunidad para expresarles a sus seguidores que en la actualidad ha tenido un buen matrimonio con Jhonny, pues son una de las parejas más destacadas en el mundo del entretenimiento.

Así también, muchos navegantes se han encontrado bajo la expectativa de todo lo que ha hecho Jhonny Rivera, pues recientemente se convirtió en tendencia al estar en el partido de la Selección Colombia con Suiza en el que fueron eliminados del Mundial 2026, generando todo tipo de reacciones en redes por los comentarios que generó al respecto por ir al estadio.

Jenny López hizo curiosa confesión sobre su matrimonio con Jhonny Rivera: ¿ha sentido celos?
¿Cómo ha sido el matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López? | Foto: Freepik

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¿Cuál fue la razón por la que Jenny López atravesó por un complicado momento a nivel emocional?

Recordemos que hace unas semanas, Jenny López generó una gran variedad por parte de sus seguidores acerca del difícil momento por el que enfrentó a nivel emocional, pues falleció su abuelo.

En la descripción de la publicación que compartió Jenny López en sus redes sociales, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento como: Arelys Henao, Alan Ramírez y Koral Costa le enviaron mensajes de apoyo.

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