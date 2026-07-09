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Reviven entrevista de Daniela Ospina donde confesó qué haría si James Rodríguez se volviera a casar

La inesperada confesión que hizo Daniela Ospina hace un tiempo sobre James Rodríguez y el futuro de Salomé.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La respuesta de Daniela Ospina sobre James Rodríguez que hoy vuelve a dar de qué hablar
Daniela Ospina sorprendió al revelar qué pasaría si James Rodríguez se casara. (Fotos: AFP)

Un antiguo fragmento de una entrevista de Daniela Ospina volvió a circular y llamó la atención por las declaraciones que hizo sobre un posible matrimonio de James Rodríguez y lo que pasaría con Salomé.

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¿Qué dijo Daniela Ospina sobre un posible matrimonio de James Rodríguez?

En la entrevista la empresaria respondió qué pensaba sobre la posibilidad de que Salomé llegara a querer mucho a la mujer que en un futuro compartiera la vida con el futbolista colombiano.

El video corresponde a una entrevista que Daniela Ospina concedió hace algunos años para el pódcast "Yo pude, tú puedes", de Margarita Pasos, donde habló sobre su vida personal.

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En la que le preguntaron cómo reaccionaría si James Rodríguez volvía a formar una familia y si sentiría celos al ver que Salomé desarrollara una buena relación con la pareja del jugador.

La respuesta de Daniela Ospina sobre James Rodríguez que hoy vuelve a dar de qué hablar
Daniela Ospina sorprendió al revelar qué pasaría si James Rodríguez se casara. (Fotos: AFP)

La empresaria colombiana respondió que sí sentiría celos, pero también le gustaría que su hija pudiera vivir esa experiencia.

"Yo sí creo, pero honestamente también sería muy feliz que Salo viera esa visión de familia", expresó durante la entrevista.

Después Daniela Ospina explicó que le parecía importante que, cuando Salomé estuviera con su papá, pudiera compartir con una figura materna además de su abuela.

"Que ella vaya donde su papá y tenga una mujer; siempre está su abuela, pero que tenga la esposa de su papá, compartiendo, haciendo una familia. Cuando hay hijos, ese abrazo de ambas partes", afirmó.

En ese momento, Salomé tenía alrededor de ocho o nueve años y Daniela Ospina estaba construyendo una nueva relación sentimental con Gabriel Coronel.

¿Por qué volvió a llamar la atención la entrevista de Daniela Ospina?

El fragmento de la entrevista está circulando en los últimos días y nuevamente despertó interés tras la participación de la Selección Colombia en el Mundial.

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La entrevista está siendo viral, pues en ese momento a James Rodríguez no se le conocía una relación sentimental estable.

La respuesta de Daniela Ospina sobre James Rodríguez que hoy vuelve a dar de qué hablar
Daniela Ospina sorprendió al revelar qué pasaría si James Rodríguez se casara. (Fotos: AFP)

Sin embargo, actualmente mantiene una relación con Luisa María Duque, quien al parecer tiene una buena amistad con Salomé. Esto se pudo ver durante el Mundial, cuando ambas aparecieron juntas haciendo un TikTok que causó furor en redes.

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