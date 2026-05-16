Alejandra Salguero se pronuncia tras la polémica con Tebi y Alexa: “con la frente en alto”

Alejandra Salguero, expareja del participante de La casa de los famosos Colombia 2026, Tebi Bernal, ganó popularidad en redes desde que el deportista empezó a involucrarse con Alexa Torrex durante la competencia.

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Desde que nació el acercamiento entre los famosos, Alejandra salió a pedir que sacaran a Tebi antes de que todo escalara e insinuaba que la cantante era quien habría iniciado el gustico entre ellos dos.

Evidentemente, la relación entre Alexa y Bernal aumentó y ahí fue cuando Salguero decidió ponerle fin a su noviazgo con él, pero, desde entonces ha sido el foco de conversación por cómo ha llevado su ruptura.

Por otro lado, Tebi sabe que con ella no hay nada o que no lo está esperando, ya que Sofía Jaramillo le dijo que tenía luz verde para hacer lo que quería hacer y así fue como él se llevó una idea de lo que estaba pasando en el exterior.

Por su parte, Alejandra Salguero ha dado señales de cómo se ha sentido con todo el escándalo protagonizado por su ex.

Alejandra Salguero envió mensaje luego de la controversia con Tebi y Alexa. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué dijo Alejandra Salguero tras terminar con Tebi Bernal?

A través de sus redes sociales, Alejandra Salguero ha dicho que se siente bien y ha compartido tanto en sus historias como en su post cómo está manejando la situación mientras que Tebi Bernal sigue en La casa de los famosos Colombia.

En por esto que, por medio de su contenido se sabe que ella está enfocada en sus cosas e intentando sobrellevar la situación, porque, de hecho, ha recibido críticas y reproches de parte de seguidores de la relación de Alexa Torrex y Tebi.

¿Qué dijo Alejandra Salguero en su última publicación?

En la noche del viernes 15 de mayo, Alejandra Salguero compartió un video de su disciplinado entrenamiento, pero lo que llamó la atención fue la descripción de su publicación.

Alejandra Salguero lanzó contundente mensaje tras polémica con Tebi y Alexa. (Foto/ Canal RCN)

“Sigo acá caminando con la frente en alto, en la calma, cuidando mi espacio, mi entorno, mi energía”, escribió.

Pero así mismo, no dejó en el aire la razón por la cual no se estaría involucrando tanto en lo que pasó o por qué no estaría opinando tanto sobre el tema y también escribió: “recordando que quien vive desde el amor, no necesita entrar en guerras ajenas”.