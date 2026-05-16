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Lina Tejeiro presumió su barriguita de embarazo e hizo emotiva confesión

“Una barriga creciendo conmigo”: Lina Tejeiro mostró cómo vive su embarazo con tiernas fotos fuera de Colombia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Lina Tejeiro mostró su barriga de embarazada
Lina Tejeiro apareció con su barriguita de embarazada. (Foto Canal RCN)

Hace algunas semanas, Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores al confirmar que está viviendo una de las etapas más especiales de su vida: su embarazo.

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¿Cómo avanza el embarazo de la actriz Lina Tejeiro?

La actriz llanera sigue dejando ver detalles de cómo está viviendo su embarazo, una noticia que tomó por sorpresa a muchos y que desde entonces se ha convertido en el tema favorito de sus seguidores.

Lina Tejeiro, a quien próximamente veremos en MasterChef Celebrity, no ha confirmado aún quién es el padre del bebé, sin embargo, se ha mostrado disfrutando de esta etapa que tanto soñó.

Así lo ha demostrado a través de un par de publicaciones en sus redes sociales en donde ha dejado ver su felicidad y emoción por cada paso de esta etapa, recientemente, compartió un carrusel de fotos que dejó ver un gran barriguita mientras viaja por España.

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Lina Tejeiro dejó ver su barriguita de embarazo. (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

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¿Cómo luce Lina Tejeiro embarazada y cómo vive esta etapa?

Lina Tejeiro volvió a llevarse la atención en redes sociales tras compartir una emotiva publicación en el que presumió su avanzado estado de gestación luciendo un buso amarillo y un pantalón blanco.

Las fotografías muestran a Lina posando de manera tranquila y sonriente frente al Museo del Prado, dejando ver el avance de su embarazo mientras sigue conociendo diferentes partes del mundo.

Junto a las tiernas fotografías y videos, Lina Tejeiro compartió un emotivo mensaje en el que dejó ver su emoción y nervios por el avance de su embarazo en donde cada día su barriguita es más grande.

Flores, historia y una barriga creciendo conmigo.


Como era de esperarse, la publicación se llenó de comentarios de cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores y varias figuras del entretenimiento.

Muchos internautas le han expresado que se ve bastante bien y que el embarazo en pocas palabras le luce, ya que se ve radiante y feliz.

Asimismo, muchos ya debaten sobre si es niña o niño, algunos guiándose por la forma de su pancita, algo muy común en Colombia y otras partes del mundo.

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